Ile Maurice: Production d'électricité - De l'énergie nucléaire à Maurice ?

En début de semaine, le ministre de l'Énergie a donné le coup d'envoi d'un atelier sur l'énergie nucléaire.

Oui, vous avez bien entendu. Pour Ivan Collendavelloo, c'est une solution que Maurice devrait envisager pour la production d'électricité. Un projet de loi verra le jour à ce propos d'ici août. Mais quelles sont les implications d'une telle démarche. Tour d'horizon, histoire de se tenir au courant.

Le nucléaire, on l'associe surtout aux catastrophes comme Tchernobyl ou Fukushima. Mais, pas plus tard qu'en début de semaine, le ministre de l'Énergie, Ivan Collendavelloo, a évoqué cette source d'énergie qui pourrait être utilisée pour répondre à nos besoins croissants en termes d'électricité. Qu'en est-il ? Entrons dans le noyau du sujet.

Déjà, des centrales nucléaires, on en voit surtout en Europe, en Chine, aux États- Unis ou encore en Russie. Mais elles sont bien moins présentes dans les «petits états» et encore moins dans les états insulaires, comme le nôtre. En fait, l'énergie nucléaire dépend d'un combustible fossile, l'uranium, dont le minerai est contenu dans le sous-sol de la Terre. Elle permet de produire de l'électricité, dans les centrales nucléaires, appelées centrales électronucléaires, grâce à la chaleur dégagée par la fission d'atomes d'uranium.

Une centrale nucléaire se compose de quatre parties principales : le bâtiment contenant le réacteur dans lequel a lieu la fission (NdlR, 'éclatement d'un noyau instable en deux noyaux plus légers et quelques particules élémentaires. Cet éclatement s'accompagne d'un dégagement de chaleur) la salle des machines où est produite l'électricité les départs de lignes électriques qui évacuent et transportent l'électricité des tours de refroidissement uniquement en bord de rivière ou de la mer. L'énergie nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. Elle est utilisable en grandes quantités grâce aux puissances qu'elle génère et le prix de cette énergie est faible.

«Actuellement, les centrales nucléaires autour du monde utilisent la fission d'atomes d'uranium pour produire de la chaleur. C'est une réaction en chaîne qui est contrôlée dans le cœur de la centrale. Cette réaction est celle qui laisse des déchets radioactifs», explique Neermalsing Vassant Sewraj, un Mauricien installé à Toulouse qui est Maître de conférence et docteur en génie civil à l'université Paul Sabatier (Toulouse 3). «L'autre réaction nucléaire, c'est la fusion, qui produit beaucoup plus d'énergies, mais que l'on a du mal à contrôler.» Qu'est-ce que la fusion ? Il s'agit d'un processus où deux noyaux atomiques légers s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Cette réaction est à l'œuvre de manière naturelle dans le Soleil et la plupart des étoiles de l'Univers.

«Je ne pense pas que le nucléaire soit adapté pour Maurice...»

Pour faire simple, pour éviter que la tête n'explose en laissant un champignon atomique, une centrale nucléaire peut être vue comme une turbine, liée à un alternateur qui produit le courant électrique. La turbine tourne sous l'effet de la pression de la vapeur d'eau. L'eau qui est vaporisée par la chaleur n'est jamais en contact avec les éléments radioactifs. «Il faut beaucoup d'eau pour produire de l'énergie dans une centrale nucléaire. C'est pour cela qu'elles sont situées près des grands fleuves à l'étranger», souligne Neermalsing Vassant Sewraj. «Au Japon, certaines sont installées en bordure des côtes et elles utilisent l'eau de mer.»

À Maurice, si centrale il y a, elle devra donc forcément être construite près du littoral. Et puis, que fera-t-on des déchets radioactifs, qu'il faut enterrer dans des bunkers en plomb et en béton pour éviter les risques de contamination ? Tout en sachant qu'on se débat déjà avec nos déchets ménagers et que Mare-Chicose déborde...

Sans parler du coût de construction, d'installation, d'entretien... Pour vous donner une idée, les coûts d'investissement pour la construction des 58 réacteurs actuellement en fonctionnement en France atteignaient près de 96 milliards d'euros - on évitera de vous donner le chiffre en roupies pour vous éviter un mal de crâne en ce dimanche matin.

En tout cas, «je ne pense pas que le nucléaire soit adapté pour Maurice. Il faudrait continuer à travailler sur les énergies renouvelables et les systèmes de stockage», soutient Neermalsing Vassant Sewraj.

En attendant, évitons de péter un fusible.