Victoire naturelle et attendue des véritables houphouëtistes

Sénatoriales 2018, District de Yamoussoukro/ Joël N'Guessan: "La victoire de la liste dite "indépendante" est l'aspiration profonde des élus et cadres du District."

"La victoire de la liste dite "indépendante" du District Autonome de Yamoussoukro est naturelle. Elle est l'aspiration profonde des élus et cadres du District. Souvenons-nous que le Président Alassane OUATTARA et son aîné le Président Henri Konan BEDIE se sont inclinés sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny en 2010, avant le deuxième tour de l'élection présidentielle qui a vu la victoire du RHDP.

Le RHDP est véritablement né ce jour-là. J'étais un des témoins privilégiés de cette entente retrouvée entre les enfants de Felix Houphouët-Boigny. La liste dite indépendante du district qui vient de gagner est la véritable liste RHDP.

Les autres ont emprunté le nom de Felix Houphouët-Boigny pour tenter de tromper les grands électeurs du District. Cela n'a pas marché. Le RHDP, c'est l'union et non la division. Sur la terre de Felix Houphouët-Boigny, les ivoiriens ne peuvent pas et ne doivent pas être divisés. On ne peut pas se réclamer de la philosophie de l'houphouëtisme et être sectaire. Les vrais houphouetistes ont corrigé cette anomalie qui commençait à gangrener la classe politique de Yamoussoukro et partant les habitants de notre belle cité.

C'est l'occasion pour moi, en ma qualité de Vice-président du RDR pour la Région du Bélier et du District Autonome de Yamoussoukro, d'interpeller tous les acteurs politiques de la région, afin que ces derniers s'inscrivent irrémédiablement et définitivement dans la logique de l'union. Nous allons y veiller sans faille surtout, en ce qui concerne les prochaines élections.

Je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à tous nos élus qui ont fait le bon choix en faisant triompher la véritable liste RHDP conduite par la paire KOUAME LOUKOU Léon du PDCI et KONAN YAO BEUGRE du RDR. Je n'oublie de dire merci à leurs adversaires qui ont perdu, mais qui ont eu un esprit de fair-play à l'issue de cette compétition politique démocratique.

La dynamique RHDP est en marche et ne s'arrêtera plus. Yamoussoukro se devait de donner l'exemple pour le bonheur des ivoiriens et de tous ceux qui vivent sur cette belle terre de fraternité et d'hospitalité.

Merci au Gouverneur du District Autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, et au Ministre Souleymane DIARRASSOUBA qui ont accompagné discrètement et avec efficacité cette victoire. Merci à tous et rendez-vous pour les futures échéances électorales que nous gagnerons en RHDP."

Le Ministre Joël NGUESSAN

Vice-Président du RDR chargé de la Région du Bélier et du District Autonome de Yamoussoukro.