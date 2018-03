Ile Maurice: Disparition - Son époux s'enfuit avec leur fille de deux ans

Mais que s'est-il passé exactement ce lundi-là ? «Nous avons eu une altercation à cause d'un compte bancaire que je voulais ouvrir pour mon aînée», confie la jeune femme. Elle a, en effet, une fille issue d'une brève relation avec un jeune homme alors qu'elle n'avait que 15 ans. «Ma fille aînée touche une pension gouvernementale. Je voulais économiser pour son avenir, en mettant Rs 500 de cet argent sur un compte en banque. Mon époux a refusé. Il m'a insultée et m'a même frappée.» Elle affirme que ce ne serait pas la première fois que son époux agirait de la sorte. Par la suite, ce dernier a emmené leur fille à la boutique du coin. C'est la dernière fois que Seetal Gunness les a vus...

«Lundi après-midi, il l'a prise avec lui et ils ne sont jamais rentrés... » Cela fait une semaine que Seetal Gunness, 21 ans, n'a plus de nouvelle de son époux Sanjay et de leur fille de deux ans. Si ce n'est un SMS que lui a envoyé Sanjay, vendredi 23 mars. «Il disait que la petite allait bien. Qu'ils étaient chez un ami et qu'ils allaient rentrer dans deux semaines», raconte la jeune femme.

