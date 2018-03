Ile Maurice: Fonction publique - La création de nouveaux emplois sujette à un certain nombre de critères

Aussi, le Secretary of Public Service indique que tous les emplois qui apparaissent dans les précédents budgets et qui n'ont pas été remplis au fil des années doivent être enlevés des budget proposals des chefs de département.

Aux chefs de département, le Secretary of Public Service, Soopramanien Kandasamy Pather, rappelle qu'il est de leur devoir de s'assurer qu'il y ait une gestion judicieuse des ressources humaines. Raison pour laquelle ils doivent éviter de créer des emplois de superviseur «dont le seul but est d'ouvrir la voie à un exercice de promotion». Ou encore ceux qui ne peuvent pas être intégrés dans la structure actuelle, voire des postes temporaires.

Fini les emplois temporaires ou encore ceux créés rien que pour ouvrir la voie à une promotion ? Ce qui est sûr, c'est que la création de nouveaux emplois au sein de la fonction publique devra satisfaire un certain nombre de critères. Et, surtout, être justifiée.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.