Ile Maurice: Terre-Rouge - Ameerah Kanowah un succès non maquillé

Elle n'a que 25 ans mais envisage déjà plusieurs projets. Outre d'être Make-up Artist depuis six ans, elle possède Arabella, un magasin spécialisé dans la vente de maquillage à Port-Louis. Elle compte étendre son business.

Elle est toujours tendance. Elle suit la mode et ce qui la passionne avant tout, c'est le maquillage. Elle a débuté en regardant des vidéos sur Internet. «J'ai été tout de suite accrochée et j'ai su que je voulais faire carrière dans ce domaine», confie Ameerah Kanowah. Cette habitante de Terre-Rouge est depuis six ans Make-up Artist.

«Je le fais pour toutes les occasions, mariage, photo shoot ou autre. D'ailleurs, je maquille depuis peu des mannequins d'un magazine de renom», soulignet- elle. D'affirmer qu'elle adhère toujours aux exigences de ses clientes.

«Elles viennent avec des idées précises et je les conseille du mieux que je peux. Je m'entends très bien avec mes clientes. Nous sommes comme des amies.» Par ailleurs, pour être encore plus proche de ses followers sur Facebook, tous les mois elle fait un live pour donner de petits conseils pratiques. «Je réponds à toutes les questions et leur dis quoi faire.»

Par exemple, pour les personnes qui ont des problèmes de peau, de l'acné, il est conseillé de faire trois petits gestes simples. C'est de se laver les cheveux tous les deux jours, de changer de taie d'oreiller régulièrement et de ne pas s'essuyer le visage avec des serviettes. «Utilisez plutôt des mouchoirs jetables», avance-t-elle.

Quelle est la tendance actuellement en ce qui concerne le maquillage ? C'est le soft look naturel. «C'est-à-dire, utiliser des couleurs pastel, des earth colors. Pendant la journée, opter pour des couleurs pâles et en soirée des plus foncées», explique-telle. De plus, il faut surtout éviter de trop se maquiller. «Pa overload zot figir. Kan makiy lizié gard labous natirel ek visversa», poursuit-elle.

Son magasin à Port- Louis vend des maquillages qui s'adaptent à tout type de peau. «Ils sont de bonne qualité et à un prix abordable.» En outre, elle compte agrandir son business. «Je veux offrir une plus large gamme de soins à mes clientes. Des soins pour les cheveux, les ongles, des soins végétaux, par exemple», indique Ameerah Kanowah.

Pétillante, la jeune femme consacre ses weekends à habiller les mariées. «Pour cela, il faut faire la réservation au moins trois mois à l'avance. Et je m'occupe de tout. Du maquillage, de la coiffure et mem habiy lamarié», soutient-elle.

Si vous avez besoin de conseils gratuits pour être plus belles, cliquez sur sa page Facebook.