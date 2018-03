Madagascar: Nosy-Be - Hell-Ville - La coopérative « KOFIAM » à l'heure du recyclage...

Pour ne pas perdre le nord, l'objectif de ce déplacement à Nosy-Be est aussi une occasion pour les membres de cette coopérative de se souhaiter mutuellement une bonne et heureuse année et de partir sur des bases nouvelles empreintes de solidarité afin de faire bonne route pour les prochains 50 ans à venir. A noter que la coopérative KOFIAM, bien que plus présente dans la partie sud des Hautes Terres, sillonne toute l'Ile et jouit d'une réputation inégalée de part ses qualités de service.

Certes, reconnaît Rakotomanantsalama Jean François, beaucoup d'efforts ont été effectués par la coopérative KOFIAM durant ces 50 ans d'existence et mais beaucoup restent encore à faire. Raison pour laquelle, ce recyclage s'avère plus que nécessaire pour consolider les acquis. Trois thèmes ont donc été abordés par Radilahy Robert à savoir : la conception d'une stratégie de marketing, le respect de la culture malgache dans toutes les pratiques au quotidien, le savoir-vivre que ce soit pour les guichetiers, les bagagistes, les chauffeurs.

Comme l'a spécifié Rakotomanantsalama Jean- François Xavier, président national de la coopérative « KOFIAM », l'objet de ce déplacement à Nosy-Be, Hell-Ville est avant tout, d'ordre professionnel. Puisqu'il s'agit là de recycler tous les membres du personnel de manière à ce que ces responsables puissent être en mesure de répondre aux besoins des usagers de plus en plus exigeants face à une concurrence sans merci.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.