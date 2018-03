Madagascar: Accès à l'énergie - Le « projet Ambatoloana » primé

Les prix aux lauréats de l'appel à projets « solutions innovantes pour l'accès à l'énergie hors-réseaux » ont été remis tout récemment par le ministre d'Etat français, ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas HULOT, à Paris. Le « projet Ambatoloana », porté par l'ONG GRET (groupe de recherche et d'échange technologique) et l'entreprise Guinard Energies, fait partie des neuf projets sélectionnés au Bénin, au Burkina Faso, au Cap Vert, à Madagascar, en Mauritanie et au Togo, et ce, pour un montant total de 1,77 millions d'euros. Le « projet Ambatoloana » est ainsi primé.

Rappelons que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a lancé cet appel à projets en juillet 2017. L'objectif consiste à soutenir des projets innovants portés par des entreprises françaises et des ONG à destination des populations non reliées aux réseaux énergétiques traditionnels. Il a attiré près de 92 candidatures qui ont fait l'objet d'une procédure de présélection puis d'audition. Les projets font tous l'objet d'une mise en œuvre avec un partenaire local dont entre autres une PME ou une ONG.

Système hybride. A Madagascar, le « projet Ambatoloana » a pour objectif de répondre aux besoins criants en matière d'électrification rurale en recourant aux énergies renouvelables, notamment les courants fluviaux et marins. Le but est ainsi de tester la faisabilité opérationnelle d'un système de production d'électricité hybride intégrant une hydrolienne, en vue de pouvoir à termes être implanté sur d'autres sites fluviaux ou marins. Ce système hybride de production d'énergie incluant une hydrolienne Guinard Energies sera ainsi implanté dans un premier temps dans la commune d'Ambatoloana.

Le système alimentera ainsi en électricité des épiceries, une école, une église et une station de pompage ainsi que des ménages et l'éclairage public qui sont localisés dans un hameau proche. Dans un second temps, le projet visera à identifier les opportunités de développement des énergies hydro- cinétiques dans une partie du Nord-est de Madagascar, notamment dans les régions d'Alaotra-Mangoro, Atsinanana et Analanjirofo. Ce qui permettra d'augmenter le taux d'électrification en milieu rural tout en contribuant au développement socio-économiques des localités bénéficiaires.