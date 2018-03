Madagascar: Salon des Mines et du Pétrole - Une cinquantaine d'opérateurs seront présents

Ce grand événement se tiendra au « Mining Business Center ».

A part les rencontres professionnelles, de nombreuses conférences-débats seront organisées avec des intervenants spécialisés issus des secteurs publics et privés ainsi que des institutions et des associations.

A moins d'un mois de la 2de édition du Salon des Mines, du Pétrole et de l'Equipement, l'évènement se dessine à grands pas avec la participation de nouvelles sociétés et le remplissage des stands, selon les organisateurs au niveau de Média Consulting. En effet, « à ce jour, nous sommes déjà à plus d'une cinquantaine d'opérateurs qui y seront présents », ont-ils expliqué. Tous les trois secteurs seront représentés dans le cadre de ce salon. A titre d'illustration, il y aura des opérateurs œuvrant dans la grande mine, dans le secteur du pétrole et bien évidemment des exploitants issus de la petite mine. On peut citer entre autres, les artisans lapidaires, les bijoutiers et les fabricants des bijoux de fantaisie. Des concessionnaires y exposeront également leurs équipements et matériels servant à l'exploration ou à l 'exploitation dans ces deux secteurs stratégiques. Ils partageront leur savoir-faire et leurs expériences durant cet événement.

Favoriser les échanges. Rappelons que le Media Consulting organise cette 2e édition du salon des Mines, du Pétrole et de l'Equipement en vue de favoriser les échanges et les interactions entre les parties prenantes, dont entre autres, l'administration, les exploitants, les opérateurs économiques locaux et les investisseurs étrangers ainsi que les bailleurs de fonds. De nombreux participants tels que le BCMM, l'OMNIS, PAM, MCM, ALPHA & OMEGA, FTL, TIRUPATI, TANETY LAVA, ANOR, SHAOLINE, BATIMAX, IGM, RIO TINTO QMM, HTDS, TRIUMPH, BFV-SG, BOA AFRICA, KRAOMA, TOLIARA SANDS, MATERAUTO, HENRI FRAISE & FILS, AMBATOVY, CHAMBRE DES MINES, GEMMA M/CAR JAVA, VELOGIC, TOTAL, DIDA LAPIDAIRE, JOVENNA, GIZ, LABORATOIRE IMME, MADAGASCAR OIL, NY HAVANA et UNICEF se sont déjà manifestés. La liste n'est pas encore fermée et d'autres entités et compagnies vont participer, d'après toujours les organisateurs.

Conférences-débats. Rappelons que cet événement aura lieu du 13 au 15 avril 2018 au « Mining Business Center » à Mamory Ivato. Et à part ces rencontres professionnelles, de nombreuses conférences-débats seront organisées avec des intervenants spécialisés issus des secteurs publics et privés ainsi que des institutions et des associations. Parmi les thèmes à discuter, on peut citer entre autres, « Les grandes mines : enjeux et perspectives face à la mondialisation », « L'exploitation de pétrole à Madagascar », « La professionnalisation du secteur minier », « Le respect et le soutien des droits de l'enfant dans le secteur », « L'exploitation d'uranium à Madagascar », et « Les informations géo-spatiales et géologiques au service de l'économie bleue et du développement des activités de recherche minière ». Par ailleurs, la journée du samedi 14 avril 2018 sera spécialement dédiée aux jeunes entrepreneurs et aux étudiants que nous invitons à venir visiter et assister aux conférences-débat étant donné que ces secteurs stratégiques sont à forte potentialité et en nette développement, ont conclu les organisateurs.