Madagascar: Football amical - Les Barea échouent devant le Kosovo

Les Barea gagneraient encore à être plus performants en attaque avant d'espérer se qualifier à la CAN 2019.

Un tantinet dominateur notamment lors de la première période, le groupe composé par Nicolas Dupuis n'a jamais pu trouver la faille d'une défense à plat des Kosovars pour se faire battre sur ce but de Zhegrova au retour des vestiaires (47e ).

Dominer n'est pas tout. Les Barea l'ont appris à leurs dépens, samedi à Franconville, lors de leur confrontation avec l'équipe nationale du Kosovo qui n'avait, mais vraiment pas du tout l'air d'une foudre de guerre.

Equipe idéale. Bien avant la rencontre pourtant, on n'avait d'yeux que pour ces Barea nouveaux qui ont montré un visage séduisant en allant tenir en échec les Eperviers togolais d'un certain Emmanuel Adebayor.

Mais samedi et pour avoir fait, pourquoi avoir peur des mots, des erreurs, Nicolas Dupuis devait s'en mordre les doigts d'avoir modifié une équipe qui avait tout simplement fait plaisir.

Certes, la tentative de trouver une équipe idéale tient la route mais de là à vouloir changer une défense que tout le monde trouvait solide, va finir par jouer un sale tour. Et cette fois, l'encadrement technique n'est pas exempt de tout reproche en titularisant le gardien Melvin Afrien coupable sur le but kosovar même si la faute venait d'un défaut de marquage du premier rideau formé par Sedera, préféré à Dimitri Caloin, et Ibrahim Amada moins à l'aise que lors de son premier match face au Togo.

Même Deba Kely qui a pris la place de Toby sur le flanc droit de la défense n'incarne pas la garantie nécessaire pour colmater les brèches.

Comme Ima Faneva ne se faisait pas menaçant comme dans ses habitudes, la seule satisfaction venait de Voavy Paulin qui a provoqué le penalty malheureusement raté par Zotsara dont le tir trouvait le montant gauche des buts du capitaine kosovar, Samir Ujkani (34e).

Njiva qui a remplacé Zotsara (56e) n'a pas trouvé les ressources nécessaires pour marquer mais il a des excuses, puisqu'il évoluait dans un poste inhabituel.

Bolida a essayé de composer avec Voavy Paulin mais sans grand succès face au marquage à la culotte dont il faisait l'objet.

C'est dire que les Barea avaient eu tout le mal du monde à trouver le bon tempo pour battre le Kosovo qui aurait pu alourdir la facture si l'arbitre avait validé cette tête piquée d'un attaquant en position de hors jeu (72e).

A l'heure du bilan, Nicolas Dupuis devrait aujourd'hui s'atteler à trouver une nouvelle formule pour rendre sa ligne offensive plus compétitive. En mot, il s'agit de trouver un autre attaquant ou de remanier le groupe en vue d'un autre 4-4-2 qui permettrait de mettre en pointe les deux anciens de l'Ajesaia, Bolida Nomenjanahary et Voavy Paulin. Et le plus tôt serait le mieux car un autre match de préparation avant le duel contre le Sénégal à Mahamasina, ferait le plus grand bien à ce groupe malgré tout impressionnant. Eh oui !

La composition des Barea

Voici la composition des Barea face au Kosovo (4-3-3) :

Melvin Afrien- Deba Kely Rambeloson puis Toby (84) - Mamy Gervais Randrianarisoa, Thomas Fontaine, Jerôme Mombris- Sedera Randriamparany puis Dimitri Caloin (65), Zotsara Randriambololona puis Njiva Rakotoharimalala (56), Ibrahim Amada- Bolida Nomenjanahary, Faneva Ima Andriatsima, Voavy Paulin.

Entraîneur : Nicolas Dupuis