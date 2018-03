Madagascar: JME - De nouvelles infrastructures pour Isandra

Dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de l'Eau qui s'est tenue dernièrement à Ambohipanara, dans le district d'Isandra, région Haute Matsiatra, le Président Hery Rajaonarimampianina a remis de nouvelles infrastructures au profit de la population locale.

Il s'agit de deux systèmes d'adduction d'eau potable pour les communes d'Isorana et d'Ambondrona. La mise en place du système d'adduction d'eau potable à Ambondrona a été entièrement financée sur ressources propres de l'Etat. Pour le cas d'Isorana, les travaux de réhabilitation et d'extension du réseau ont pu être réalisés dans le cadre de la coopération décentralisée entre la Région Haute Matsiatra et la Métropole de Lyon.

L'objectif de ces initiatives étant de donner l'accès à l'eau potable à l'ensemble de la population à l'horizon 2030. « Le taux d'accès à l'eau potable s'améliore de 1 à 2% par an, en ce moment », a expliqué Nirina Luciano Elhy De Princy Andriavelojaona, Directeur Général de l'Eau, Hygiène et Assainissement auprès du Ministère de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures. Dans la commune d'Isorana, 529 ménages ont désormais accès à l'eau potable et dans la commune d'Ambondrona, 830 individus sont desservis.