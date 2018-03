Madagascar: Pétanque - Dolys, Nanou et Toutoune en Côte d'Ivoire !

Comme l'élite française sera présente tout comme les Thaïlandais, les Belges et les redoutables Béninois, il y aura une belle bagarre en perspective. Et c'est tant mieux pour le spectacle.

Et logiquement, ils ont mis sur la liste une triplette malgache sans nul doute la plus capée avec Dolys Randriamarohaja, déjà vice-champion du monde à Izmir en 2010 après avoir gagné le titre africain en 2009. Aux côtés de l'actuel président de la Ligue du Vakinankaratra, se trouve le double vice-champion du monde à Izmir et à Pattaya notamment Nanou. Le troisième joueur de cette sacrée équipe malgache n'est autre que Toutoune lui aussi champion d'Afrique et surtout vainqueur des Masters de France.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.