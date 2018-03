Madagascar: Qui sont nos hommes politiques ? - Laza Razafiarison - « Je ne veux pas mourir calmement sans avoir changé le système politique malgache »

Laza Razafiarison est également l'auteur de différents documents socio-économiques, dont le plus connu étant « Simulation de l'impact de l'utilisation du réchaud en éthanol sur la pauvreté », à la Banque Mondiale.

Originaire d'Ambatondrazaka, Laza Razafiarison est né le 22 décembre 1975 à Ambohitsilaozana Ambatosoratra, au nord du chef-lieu de la région d'Alaotra Mangoro. Il est marié à Laingoniaina Haja et père de deux garçons et de deux filles.

Fils d'un agent technique en agriculture de l'ère du Somalac et d'une institutrice, Laza Razafiarison - durant son enfance - a commencé à fréquenter, à l'âge de huit ans, le « Sekoly Fanabeazana Fototra » d'Anosiboribory Amparafaravola entre 1983 et 1989. Après la privatisation de Somalac, la famille s'installe à Antsahatanteraka et Laza Razafiarison s'est inscrit à l'Epp d'Ampasambazimba puis à celle d'Ambohimasina où il y a décroché son Cepe. En 1992, il a obtenu son Bepc et a fréquenté le lycée technique professionnel local (option BTP) pour y obtenir, ultérieurement, son Brevet d'Agent d'Exécution, son Baccalauréat Technologique et son baccalauréat en 1995.

Pragmatisme. Après les études secondaires, Laza Razafiarison se lance directement dans la pratique. A ses débuts, il était employé comme main -d'œuvre, puis ouvrier spécialisé et enfin chef de chantier de construction. Mais un déclic lui a éveillé la conscience : en 12 mois, il ne sera pas à même de changer beaucoup de choses en restant à ce poste. « Je l'ai, donc, abandonné - sans prévenir mon supérieur hiérarchique - pour travailler dans un projet d'études par le Cornell University à Antananarivo et j'ai été envoyé à Fianarantsoa », a-t-il confié. C'est après qu'il a décidé de reprendre les études supérieures en s'inscrivant à la Faculté des Sciences de l'Université de Fianarantsoa. A l'issue, il empoche ses diplômes de premier et de second cycle en Mathématiques-Informatique.

Banque Mondiale. Convaincu par la détermination de Laza Razafiarison, le titulaire du projet auquel ce dernier participait daigne financer ses recherches estudiantines au « Cornell University ». Ce quidam a également présenté Laza Razafiarison à la Banque Mondiale laquelle l'engageait pour une étude ayant trait à l'efficacité des investissements publics pendant trois années. Son nouveau patron, impressionné par la curiosité du jeune technicien, l'a appuyé pour entrer au département de Développement International à l'Université de Birmingham en Angleterre, où il a effectué ses études de troisième cycle en Administration Publique et Développement, en se focalisant sur l'approche systémique.

Consultant. Après la Banque Mondiale, Laza Razafiarison a pris les costumes d'un « Research Analyst » en fournissant, entre autres, des recherches substantives, analytiques sur une grande variété de thèmes économiques spécifiques, en concevant une base de données sur les projets d'investissements publics qui consiste à relier toutes les unités des projets financés par des crédits et des subventions de la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, et la communauté européenne. Par ailleurs, Laza Razafiarison est ¶ connu pour la vulgarisation de l'approche systémique au sein des universités de la capitale. Il faisait, par exemple, partie des intervenants à l'ENAM en formation continue, cycle d'expertise en abordant le Management par ladite approche.

Entrée en Politique. Maîtrisant parfaitement la situation à laquelle Madagascar fait face, et ce, d'après ses analyses avec les bailleurs de fonds, et sur la base de ses explications, il souhaitait participer à l'élaboration d'une vraie politique de lutte contre la pauvreté. « Mais comme la Banque Mondiale ne marche pas avec un objectif politique, j'ai décidé d'arrêter mes activités là-bas et ai choisi de ne pas mêler Bailleurs et Politique », a-t-il informé. Il a, donc, démissionné de son poste et crée le parti « Avotra ho An'ny Firenena » à travers lequel il s'est porté candidat à la Magistrature suprême en 2013. Après son « échec », pour reprendre ses termes, il a quitté ce parti pour « divergences d'objectifs » et fonde le parti RCR ou Rassemblement des Citoyens Responsables. « Je garde toujours ma conviction primaire, n'étant autre que le changement du système politique comme l'unique solution pour Madagascar », poursuit-il.

Mandat de dépôt. Toute sa vie, il a été marqué par une chose : c'était quand les journaux internationaux comme Le Monde, le Canard Enchaîné, l'AFP... , mettaient sa photo « trainé comme une bête à l'avenue de l'Indépendance », pour reprendre ses termes, à la Une. C'était le jour où il a revendiqué la tenue de l'élection présidentielle de 2013 au 24 juillet. Mais comme il s'agissait d'une manifestation sans autorisation, il était arrêté manu militari par les forces de l'ordre, déféré au parquet d'Anosy et mis sous mandat de dépôt à Antanimora. Nonobstant ces épreuves, Laza Razafiarison porte toujours en son cœur l'idée de changement et veut, coûte que coûte, briguer le poste de président de la République.

Formateur. Actuellement, il continue de dispenser des formations sur l'approche systémique et effleure, en même temps, l'agriculture. Pour cela, il expérimente la « permaculture » pour subvenir à ses besoins quotidiens et partage l'expérience avec son entourage. Aussi, est-il l'auteur des trois ouvrages intitulés « Nokianiko » pour la prévention des mariages précoces; « Hanambady aho », pour lutter contre les violences conjugales et préparer les jeunes au mariage et enfin « Ny Tokantrano Malagasy » pour vulgariser les lois sur la famille en version malgache . Au quotidien, Laza Razafiarison savoure grandement les plats de carpes en sauce ou « Besisika », préparés à la « Sihanaka ». Il aime aussi les randonnées en montagne.