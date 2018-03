Madagascar: Rugby - Tournoi de l'Océan Indien - Victoire écrasante du COSFA face à Mayotte

Les deux rencontres d'hier marquées par des gradins dégarnis montrent combien une frange des férus de rugby digèrent mal la gestion de Malagasy Rugby qui ne voulait pas de la ligue d'Analamanga. Et la présence du ministre des Sports, Anicet Andriamosasarisoa à Mahamasina, cautionne en fait ce «diviser pour régner» de Marcel Rakotomalala. Et quand le public se mit à siffler l'hymne national, cela veut dire que le malaise existe et qu'il va falloir trouver la solution...

L'hémorragie ne s'arrêta pas là avec cette fois Go aux commandes pour marquer le troisième essai suivi deux minutes plus tard par un quatrième grâce à Tolotra.

5 mn plus tard, ce fut au tour de Patrick Gervais de transpercer la défense mahoraise pour planter un deuxième essai et mener au score par 12 à 0.

