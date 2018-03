Madagascar: Barea - Marco Ilaimaharitra le grand oublié !

Pour tout dire et si on devait mettre un rang au club au sein duquel évolue chaque joueur, Marco Ilaimaharitra fait partie des meilleurs de la classe en évoluant dans la première division belge alors que Sedera Randriamparany est en division d'honneur dans la hiérarchie française.

La preuve, il venait de marquer le 4 février dernier dans le duel au sommet entre son équipe et Bruges. Et comme si cela ne suffisait pas, Marco Ilaimaharitra aurait pu être dans l'équipe de France Espoirs pour avoir été sélectionné en U19 puis en en U20 pendant la période de 2014 à 2015 mais il a choisi d'être avec les Barea. Un choix longuement mûri car irréversible. Par amour pour sa patrie.

Est-ce que la forme de Marco Ilaimaharitra laisse planer des doutes pour que Nicolas Dupuis l'ignore superbement ? Il n'est pas, à notre connaissance, blessé. Alors on ne comprend pas du tout ce choix de l'entraîneur de le laisser moisir sur les bancs alors qu'il n'y a pas vraiment photo entre lui et Sedera Randriamparany dans un rôle de demi défensif. On hésiterait même entre lui et Ibrahim Amada et même Zotsara Randriambololona tant le sociétaire du Sporting de Charleroi, l'actuel dauphin de FC Bruges qui est le leader du championnat belge, ne manque pas d'atouts.

