Burkina Faso: Procès du putsch manqué - La défense récuse à nouveau le président du tribunal

Pour preuve, Me Mathieu Somé a indiqué que les droits de son client ont été violés car une perquisition s'est déroulée dans le domicile de Gilbert Diendéré sans qu'il ne soit là ou représenté. Il n'a pas aussi assisté à la mise sous scellés des objets saisis à son domicile. L'avocat estime également qu'une puce téléphonique a été perdue et une somme d'argent disparue à l'issue de la perquisition.

Par ailleurs, les avocats de la défense sont revenus à la charge en déposant deux nouvelles requêtes, l'une auprès de la Cour de Cassation et l'autre devant la Cour d'appel de Ouagadougou afin de demander l'incompétence du président du tribunal et de son conseiller. Les conseils estiment que le tribunal de ce fait devrait suspendre le jugement dans l'attente de la décision de la Cour d'appel et de la Cour de cassation.

Le tribunal a rejeté toutes les exceptions et les observations préliminaires faites par les Conseils de la défense. Outre cela, le tribunal, concernant la récusation formulée contre Seydou Ouédraogo, président du tribunal et son conseiller Emmanuel Konane, a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la compétence des juges de sièges. Par conséquent, il s'est déclaré incompétent.

