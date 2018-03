Sénégal: Le ministre du Travail réaffirme l'importance de la promotion de l'auto-emploi

Le gouvernement sénégalais a retenu d'accorder "une large place" à l'entreprenariat et à l'auto-emploi, dans le cadre de la mise en œuvre de ses nouveaux projets et programmes dédiés à la problématique de l'emploi, a indiqué, lundi, à Dakar, le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, Samba Sy.

Les "nouvelles politiques et autres projets et programme d'emplois sont bâtis selon une approche accordant une large place à l'entreprenariat et à l'auto-emploi", a-t-il souligné à l'ouverture d'un atelier de formation régionale sur l'emploi et les politiques sociales pour la promotion du travail décent en Afrique.

Cette rencontre, qui se tient à Dakar du 26 au 3 mars, en présence du directeur du bureau de l'Organisation internationale du travail (OIT) à Abidjan (Côte d'Ivoire), Dramane Haïdara, et du représentant de la directrice régionale de l'OIT pour l'Afrique ; Ken Shamuva Shawa.

Selon le ministre du Travail, la lutte contre le chômage et le sous-emploi a été "érigée en priorité par le gouvernement du Sénégal".

Samba Sy a ajouté que dans la même perspective, de concert avec les partenaires sociaux, les pouvoirs publics sénégalais avaient élaboré la deuxième génération du programme-pays pour le travail décent, dont l'ambition est d'améliorer de meilleures conditions de travail.

D'où "l'opportunité et la pertinence d'une telle formation", a indiqué M. Sy, en allusion à cet atelier sur l'emploi et les politiques sociales pour la promotion du travail décent en Afrique.

Les déclarations des dirigeants et les plans d'action des pays du G8 - considérés comme les plus grandes puissances économiques du monde - et G20, représentant 85% du PIB mondial, "confirment l'importance du travail décent pour juguler la crise économique et amorcer un développement durable", a-t-il signalé.

A en croire le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, cet atelier va "dans le sens de la cible 8 des objectifs de développement durable", relative au plein emploi productif et au travail décent pour tous les hommes et les femmes d'ici 2030.