Sénégal: Préparation du mondial 2018 - Sénégal/Bosnie, les «lions» au testeur des dragons

L'équipe nationale de football du Sénégal affronte, en match amical demain, mardi 27 mars, au stade Océan du Havre (France), la Bosnie-Herzégovine. Arrivés éprouvés, dans la capitale française samedi, en provenance de Casablanca où ils ont été tenus en échec par l'Ouzbékistan (1-1), les «Lions» ont été laissés au repos, par le sélectionneur Aliou Cissé hier, dimanche 25 mars.

Toutefois, deux d'entre eux, Kalidou Koulibaly et Pape Alioune Ndiaye (PAN) ont fait face aux envoyés spéciaux des organes de presse du Sénégal, avant de céder la place à Cheikh Tidiane Seck, vice-président de la Fédération sénégalaise de football en charge des compétitions internationales.

Lors de cette entrevue, le défenseur de Naples (Série A, Italie) a annoncé un «bon duel» face à l'international Bosniaque de l'As Roma, Edin Džeko. Quant à PAN, il dit s'attendre à un match «difficile», même si, soutient-il, «le Sénégal est prêt à affronter n'importe quel adversaire».

Le président Cheikh Tidiane Seck, lui, est revenu sur le voyage assez mouvementé de l'équipe de Casablanca à Paris et la visite inopinée de la Fifa, qui semble perturber le programme des Lions. L'ancien international a également salué l'attitude du capitaine Cheikhou Kouyaté qui a été contraint de retourner dans son club à cause d'une grippe.

KALIDOU KOULIBALY, DEFENSEUR DES LIONS : «Avec Džeko, ce sera un bon duel»

«La concentration doit rester de mise pour sortir victorieux du duel qui nous opposera, ce mardi, à la formation bosniaque dirigée par Dzecko que j'ai personnellement l'habitude de croiser (en Série A entre Naples son club et l'As Roma, Ndlr).

Quant à la rencontre de vendredi face à l'Ouzbékistan, je pense qu'on a fait un bon match. Le coach a voulu donner du temps de jeu à tout le monde. Ce qui constitue une bonne chance parce qu'il faut que tout le monde soit concerné et mobilisé pour cette équipe nationale.

On a fait un bon match et on sera prêts pour le match de mardi. On sait ce qu'on a à faire et on sait aussi que ce sera un match difficile. On a aussi regardé nos adversaires de la Coupe du Monde (Pologne, Colombie, Japon, Ndlr). On sait que rien n'est facile. Toutes ces équipes ont du potentiel et nous, on sera prêt, au moment X, pour faire face à ces équipes».

«Les matches amicaux nousaident à aller de l'avant»

«Les matchs amicaux nous aident à aller de l'avant parce que la Coupe du Monde est très importante et difficile à jouer. C'est pourquoi, on essaie de se préparer le plus tôt possible. C'est bien de commencer contre l'Ouzbékistan. La Bosnie est une très bonne équipe avec de très bons joueurs que je connais personnellement. Notamment, Džeko.

Ce sera un bon duel si, bien sûr, je joue. Je l'ai affronté à plusieurs reprises. Ce sera un bon duel. C'est un joueur de classe mondiale. Mais, je ne sens aucune pression. Je sais qu'avec mes frères (joueurs, Ndlr), on fera un très bon match. On a tous envie d'aller à la Coupe du monde. A cet effet, on va mouiller le maillot. Ça passe par des matchs très bien choisis par les fédéraux et le staff technique.

Mais, présentement, personne n'est sûr d'aller à la Coupe du Monde. On est des milliers de sénégalais à vouloir y participer. On a fait de bonnes éliminatoires et on est qualifié très fièrement. Ceux qui ont joué vendredi et ceux qui joueront ce mardi sont tous susceptibles d'aller à la Coupe du Monde».

«Il faut se battre jusqu'à la fin pour mériter sa place à la coupe du monde»

«Personne n'est sûr d'avoir sa place à 100%. Il faut se battre jusqu'à la fin pour mériter notre place. Le Sénégal dispose de bons joueurs. C'est pourquoi, le coach doit avoir des choix difficiles à faire. S'il a des difficultés, ça veut dire que les joueurs ont fait leur travail sur le terrain. Et c'est bon signe».

«Le Havre, ma première sélection»

«Le Havre n'est pas un terrain inconnu. La première sortie du sélectionneur en tant que titulaire sur le banc de l'équipe s'est passée ici (face au Ghana, puis le AC Havre, Ndlr).

Et, la plupart des joueurs qui sont là avaient participé à ces rencontres. Revenir ici est une chose positive parce que tous les joueurs se sont bien acclimatés. Au Maroc, on était dans de bonnes conditions et au Havre, on est aussi dans de bonnes conditions».

Entre récupération et tests

«Aujourd'hui, on a séparé le groupe. Ceux qui ont joué le vendredi sont en récupération. Ceux qui n'ont pas joué sont en train de faire des tests physiques et visuels. Tout se passe bien et je pense que demain (aujourd'hui), on sera bien pour la séance d'entraînement».

PAPE ALIOUNE NDIAYE, MILIEU DE TERRAIN DES «LIONS» : «Le système de jeu importe peu !»

«Dans le haut niveau, il n'y a pas de match facile. Tous les matchs sont âpres et très disputés. Mais, je pense que le Sénégal est assez bien outillé pour faire face aux grandes nations de Football. A nous de continuer sur notre lancée.

On est en train de bien travailler. A chaque fois qu'on vient en sélection, on prend énormément de plaisir. Si aujourd'hui les Fédéraux et le staff technique ont porté leurs choix sur des adversaires spécifiques, je dirai tout simplement que c'est ce qu'il nous fallait.

On se focalise plus sur le sportif, le football. On vient de jouer l'Ouzbékistan (1-1, à Casablanca, Ndlr) ; et on a tous constaté que c'était une bonne équipe avec de bons joueurs. Aujourd'hui, on sait aussi que la Bosnie va être un gros morceau. Mais, encore une fois, on a ce qu'il faut et ces matchs de préparation nous mettent de plus en plus dans le bain. A nous de bien les jouer et de continuer comme ça».

«Que ce soit un 3-5-2 ou un 4-3-3, ce n'est pas nouveau pour nous. Ce sont des systèmes qu'on connait. Même en club, il nous arrive de changer de système en cours de partie. Le plus important, c'est de respecter les consignes.

Si le coach essaie des systèmes, c'est parce qu'il veut voir des choses. Il nous l'a dit. Il y a eu des choses très intéressantes lors du match passé (contre Ouzbékistan, Ndlr). En tant que footballeurs, nous sommes formatés à respecter les consignes. Dès que le coach met en place des choses, nous essayons de les mettre en œuvre sur le terrain».

CHEIKH SECK, VICE-PRESIDENT DE LA FSF : «L'essentiel, c'est d'arriver en forme en Russie»

«L'équipe est bien arrivée, depuis hier soir (samedi, Ndlr), avec un gros retard de trois heures du fait de la grève de la compagnie Air France. Sur place, on a trouvé une mission inopinée de la FIFA pour un contrôle antidopage.

Contrôle que tous les joueurs ont effectué durant une très bonne partie de la nuit. Certainement, c'est pour cette raison que l'entraineur a décalé la séance d'aujourd'hui (hier, Ndlr). Et, présentement, tous les joueurs sont en train de faire des séances de monitoring.

Par rapport à la grève d'Air France, on n'a pas le choix. Le groupe s'est adapté, sauf que c'est la mission de la FIFA qui nous a perturbés.

Cheikhou kouyaté est malade et est rentré avec l'accord du coach. Il est grippé depuis deux joueurs».

Publicité sur le match au Havre

«Depuis trois mois, les gens ne font que parler du match du Havre. On a fait une campagne de promotion avec le match-maker. Nous espérons voir le public parce que des gens n'arrêtent pas de nous appeler pour se renseigner».

«Il n'y a pas beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous pour jouer à Paris. L'essentiel, c'est que l'équipe arrive en forme au Mondial. Le plus important, ce n'est pas de jouer à Paris ou au Havre».

KOULIBALY ET PAN ENCENSENT SANTY NGOM

(Le Havre, France) - Pour Kalidou Koulibaly, «Santy (Ngom) est un joueur talentueux et très habile techniquement. Sur le match de vendredi, il a apporté ce jeu technique au milieu de terrain. Il a fait une passe décisive sur son premier match.

On sait que l'arrivée de certains jeunes joueurs en équipe nationale est souvent difficile parce qu'entre le club et le niveau international, il y a un grand pas. Mais là, Santy s'est bien adapté. Il faut lui laisser un temps. Il a montré de bonnes choses et je crois qu'il doit continuer à écouter le conseil des plus anciens parce qu'en sélections, les conseils sont très utiles».

Quant à Pape Alioune Ndiaye (PAN), il dira que «Santy Ngom est un joueur de qualité et tout le monde a pu le constater. On est tous content de l'avoir accueilli et on espère qu'il mettra son talent au service du collectif.

C'est quelqu'un de sympa qui s'est fondu dans la masse de manière très naturelle. C'est un garçon très gentil et très ouvert. Il n'aura aucun problème à s'adapter. On espère aussi qu'il mettra son savoir faire au service du collectif».