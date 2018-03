Sénégal: Bilan des 6 ans de magistère du chef de l'etat - Le Pm Dionne adoube Macky Sall

La 3e édition de « The Africa Road Builders - Trophée Babacar Ndiaye » sera officiellement… Plus »

Un cadeau d'anniversaire a été donné au Premier ministre par Thérèse Faye et compagnie pour célébrer ce 6ème anniversaire du président Macky Sall à la magistrature suprême sur le thème « Bilan et perspective».

A noter que certains membres de l'Apr comme Mame Mbaye Niang, Pape Gorgui Ndoye, Yakham Mbaye et Thérèse Faye, coordonnatrice nationale de la Cojer, ont tenu à réaffirmer leur détermination et leur engagement à garantir une participation victorieuse de la coalition BBY à toutes les échéances électorales à venir, au Sénégal. Selon ainsi la coordonnatrice nationale de la Cojer, «nous sommes à quelques mois de la présidentielle du 24 février 2019.

Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne n'en démord pas : 2019 est déjà gagné pour Macky Sall. Aussi a-t-il fait savoir qu'il s'agira là tout simplement «de garder le calme, de se rassembler mais aussi de s'unir derrière le président Macky Sall dans le but de sa réélection, dès le premier tour, le soir du 24 février 2019». Qui plus est, poursuivra-t-il, «l'opposition n'a aucune offre politique parce que ce qui l'intéresse, c'est le président, c'est le pouvoir et non le peuple. Ce qui intéresse le président Sall, c'est le peuple».

