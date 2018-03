Ile Maurice: Bar Code Registration Scheme - Signature d'accord entre la MCCI et SME Mauritius

Après l'Association of Mauritian Manufacturers le 15 mars, SME Mauritius a signé son second protocole d'entente ce lundi 26 mars. Cette fois-ci, avec GS1 Mauritius, société subsidiaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice (MCCI).

Cet accord porte sur un programme de financement qu'a lancé SME Mauritius, le Bar Code Registration Scheme. GS1 Mauritius offrira ainsi aux entreprises bénéficiaires une formation et un accompagnement pour l'introduction de code-barres sur leurs produits, explique Raj Puddoo, Chief Executive Officer (CEO) de SME Mauritius. À travers ce scheme, SME Mauritius remboursera la totalité des coûts de formations qui seront dispensées par GS1 Mauritius, soit Rs 6 750 par entreprise bénéficiaire.

Quatre-vingt-cinq entreprises devraient bénéficier de ce programme, indique le ministre Sunil Bholah. D'ores et déjà, huit entrepreneurs ont reçu leurs attestations aujourd'hui, à l'issue de la signature du protocole d'entente.

Parlant des avantages qu'offre GS1 Mauritius, le Chairman Cédric Lagesse a fait ressortir que le système de code-barres et l'accompagnement qu'offre GS1 aideront les entreprises à rehausser leur niveau. Notamment en adoptant un système moderne qui leur permet d'accéder au marché international, d'améliorer leurs produits et d'apporter plus d'efficience à leurs opérations. D'ajouter que les codes-barres de GS1 contribuent à une meilleure traçabilité des produits et à identifier les contrefaçons, entre autres.

Créée en 1994, GS1 Mauritius fait partie d'un réseau mondial de 112 organisations GS1. Il s'agit d'organismes à but non lucratif dont l'objectif est de développer des standards internationaux pour faciliter la communication dans le commerce. Le standard le plus connu de GS1 est le code-barres qui est utilisé partout à travers le monde.

Coopératives: la Mauritius Cooperative Alliance affiche ses ambitions

Attirer les jeunes vers le secteur des coopératives, promouvoir la bonne gouvernance, être le porte-parole du mouvement coopératif à Maurice comme à l'étranger, et apporter un nouveau souffle au secteur des coopératives. Tels sont les principaux objectifs que s'est fixé la Mauritius Cooperative Alliance (MCA), selon le président Daramraj Kona Yerukunondu.

L'organisation, qui représente l'ensemble du secteur à Maurice, était face à la presse, ce lundi 26 mars. «Nous allons organiser un atelier de travail axé sur la bonne gouvernance ce jeudi 29 mars, à la MITD, avec tous nos membres ainsi que des collégiens et des étudiants de différentes universités. Il y aura des représentants de la FSC, de l'ICAC, du MIoD ainsi que le Chairman du Mauritius Cooperative Tribunal», a souligné le président de la MCA. D'autres activités devraient voir le jour au cours des prochains mois.