Pour diverses raisons liées notamment à : « la nécessité d'un consensus fort sur la question électorale pour éradiquer la violence dans le champ politique, de moraliser la vie politique et pacifier l'espace social ; au fait que la démocratie ne s'accommode pas avec la ruse, la tricherie, le bluff et le forcing ; au sens des responsabilités historiques qui l'ont conduit lors de la concertation sur le processus électoral à adopter en toute circonstance une posture de défenseur des valeurs républicaines » entre autres.

Réuni, ce samedi 24 mars, à l'effet de se prononcer sur le communiqué du dernier Conseil des ministres relatif à la modification de la Constitution et du Code électoral notamment portant élargissement du parrainage aux partis politiques et coalitions de partis politiques, ledit pôle s'est insurgé contre la décision du chef de l'Etat et de son gouvernement.

