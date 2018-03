La 3e édition de « The Africa Road Builders - Trophée Babacar Ndiaye » sera officiellement… Plus »

D'où l'enjeu de ce choc des titans que certains amateurs même s'autorisent à assimiler à la farouche rivalité qui existent entre les deux «diables du ballon rond»: Lionel Messi (Balla Gaye) et Cristiano Ronaldo (Gris Bordeaux). En attendant l'issue de ce «classico» du samedi 31 mars qui va sceller le destin de l'un ou de l'autre, la bataille de la mobilisation est au summum entre Fass et Guédiawaye.

Et je montrerai que je ne suis pas de ton calibre le jour-j», réplique Balla Gaye 2. Ces extraits du dernier «face-to-face» entre le chef de file de l'école de lutte Balla Gaye, Balla Gaye 2 et le leader de l'écurie Fass, Gris Bordeaux, sous le regard attentif du promoteur Luc Nicolaï, sont évocateurs de ce à quoi les amateurs peuvent s'attendre lors du choc «prometteur» entre les deux lutteurs.

«Je suis plus prêt que toi physiquement et tu en sauras quelque chose une fois le coup d'envoi donné. Je me suis entrainé sur tous les plans», déclare Gris Bordeaux. «Tu es plus vieux que moi, inutile d'en débattre, tout le monde le sait.

