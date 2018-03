Congo-Kinshasa: Likasi - La police implique la population dans la lutte contre la criminalité

La Police nationale congolaise (PNC) a mis en place un plan de 3P [prévention, proximité et partenariat], afin d'impliquer la population dans la lutte contre la criminalité dans la ville de Likasi dans le Haut-Katanga. Le commandant urbain de la PNC, le colonel Mboma Badi, l'a annoncé dimanche 25 mars dans une interview accordée à Radio Okapi.

Selon lui, des parades de proximité ont débuté depuis vendredi 23 mars. Elles ont pour but d'impliquer la population et de lui donner la parole pour critiquer le travail de la police et faire des propositions.

«Nous dialoguons avec cette population, en mettant en place les 3P : prévention, proximité, et le partenariat. Les mamans s'expriment, les enfants et les chefs des quartiers. Nous les écoutons et on va voir comment conjuguer ensemble nos efforts pour faire exister le civisme et ensemble mettre fin aux problèmes sécuritaires», a déclaré le colonel Mboma Badi.