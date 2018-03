Sénégal: Dakar - Mobilisation contre les rapts à travers une marche

Des enfants placés à la tête d'un cortège de marcheurs portant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: «Ne nous tuez pas», «On veut grandir, laissez-nous vivre», «Protégez nous». Les images de cette marche organisée samedi dernier à travers des rues de la Médina à Dakar qui ne laisse personne indifférent en disent long sur l'ampleur du désarroi nait du phénomène d'enlèvements suivis de meurtres d'enfants enregistrés au Sénégal ces dernières semaines.

Ces derniers ont marché du rond-point de la Médina au rond-point Sahm pour dire halte au phénomène d'enlèvements suivis de meurtres d'enfants. En effet, des parents, des membres de la société civile, des artistes et responsables politiques (dont Ousmane Sonko de PASTEF, Malick Gackou du Grand Pari) ont marché, avant-hier samedi, à Dakar à l'appel du «Collectif pour la protection de l'enfant».

Selon l'APS, la procession qui s'est déroulée entre le rond-point de la Médina et le rond-point Sahm fait suite au phénomène d'enlèvement d'enfants suivis de meurtres constatés récemment. Les manifestants dont de nombreux parents étaient là pour dénoncer les viols, enlèvements d'enfants suivis de meurtres notés ces derniers jours. «L'idée de cette marche est partie d'un cri de cœur d'une mère meurtrie par les exactions faites aux enfants.

Dès que j'ai lancé ce cri, tout de suite, tout le monde a rejoint le collectif pour dire stop à tout cela, alerter les autorités et sensibiliser la population, en particulier les parents sur le problème de l'enlèvement des enfants», a expliqué l'initiatrice de la manifestation, Anta Pierre Loum.

Elle a également annoncé qu'après cette marche, le collectif va descendre dans les quartiers de Dakar pour sensibiliser davantage les parents. Cette sensibilisation est également prévue dans les régions à travers des antennes locales.

«Je pense que le message est passé car les gens sont sortis en masse soutenir les groupes initiateurs», a pour sa part déclaré la représentante du mouvement Citoyens actifs pour la justice sociale (CAJUST), Maître Fama Dieng qui estime, par ailleurs, que «la présence des autorités politiques et artistes portera la voix du collectif auprès des populations et de l'Etat». L'Etat, selon elle, est «plus qu'interpelé face à sa responsabilité de protéger les enfants».

Pour l'artiste chanteur, Cheikh Guissé, «les enlèvements d'enfants constituent un problème qui nous interpellent tous car nulle n'est épargnée». Quant au rappeur sénégalais Simon du Mouvement Y en a marre il est revenu sur la «responsabilité partagée» de l'Etat et des parents, invitant les Sénégalais à «plus de solidarité et de vigilance» dans l'éducation et la surveillance des enfants.

Prenant la parole à la fin de la manifestation, Abraham Sarr, membre du collectif, a interpellé directement le gouvernement appelé à renforcer le dispositif sécuritaire à travers la présence des Forces de l'ordre aux abords des écoles et dans les quartiers périphériques. Il a également plaidé pour une prise en charge totale par l'Etat des victimes ainsi que l'interdiction de circulation ou le contrôle strict des véhicules aux vitres teintées, «très souvent utilisés», selon lui par les kidnappeurs.

MACKY BANDE LES MUSCLES

Déjà la veille vendredi 23 mars 2018, le président Macky Sall a exprimé sa détermination à traquer et punir toutes les personnes responsables des rapts et assassinats d'enfants constatés ces derniers temps Sénégal.

A travers un entretient avec la RFM (privée), en duplex à Kigali (Rwanda) où il a pris part mercredi au sommet de l'Union africaine (UA) sur la signature de l'accord-cadre de la Zone de libre-échange économique continentale (ZLEC), le président Sall a déclaré: «aucune facilité ne sera accordée à ces malfaiteurs.

Le Sénégal se mobilisera, plus que par le passé encore une fois, pour mettre un terme définitif à cette vague d'assassinats et de rapts d'enfants. C'est ignoble, inacceptable et le Sénégal ne saurait tolérer cela... Croyez-moi, le président de la République, le gouvernement prendront toutes les mesures qu'exige la situation».

D'ailleurs le chef de l'Etat a donné des instructions fermes aux Forces de l'ordre en ce sens. «J'ai appris avec beaucoup de consternation et de douleur ces rapts d'enfants suivis de meurtres.

J'ai déjà donné des instructions les plus fermes au ministre de l'Intérieur, au ministre des Forces armées pour que la Police, la Gendarmerie, disons tous les services de sécurité de l'Etat, les renseignements puissent se mobiliser pour traquer ces malfaiteurs et les traduire devant la justice». Macky Sall manifestera par la suite toute sa solidarité à l'endroit des familles éplorées.

«Je saisis l'occasion pour présenter les condoléances à la famille du jeune Fallou Diop qui a été la dernière victime ainsi qu'à toutes les familles qui ont eu à souffrir de ces pratiques ignobles».