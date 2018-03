Gabon: Les 3808 logements de la SNI- La reprise des travaux ?

Pour rappel, à l'arrêt depuis 2014, ce programme lancé en 2013 devait favoriser l'accès à la propriété ou la location, a plus de 3808 foyers repartis dans les localités de Libreville, N'Kok, Owendo, Franceville, Moanda, Lambaréné, Mouila, Tchibanga, Makokou, Koula-Moutou, Port-Gentil et Oyem.

« Dans la perspective de relance des travaux du programme, nous avons pensé que l'une des options que l'on peut adopter, c'est de proposé un partenariat public-privé entre la SNI et des partenaires. Ce partenariat intégrera les entreprises intéressées dans la part du capitale investissement, pour finir les logements qui ont étés construits et qui sont pour certains à 80 ou 90% achevés. Pour que nous puissions terminés ce projet sans engagé l'état financièrement à travers une garantie que nous pourrons avoir auprès des banques qui financeraient l'entièreté des travaux de finitions du programme » à indiquer, Monsieur le Directeur Général de la SNI, Hermann Kamonomono.

