Sénégal: Joal/Fadiouth - Autonomisation des femmes, le secteur minier s'implique

Les installations minières du département de Mbour ont montré leur degré d'implication dans la lutte contre la pauvreté et pour l'autonomisation des femmes. Grâce à l'apport du secteur minier, les femmes des 16 communes du département de Mbour et celle de Palmarin ont reçu, le week-end, un financement de 100 millions de francs pour leur permettant de mener et de diversifier des activités génératrices de revenus.

Selon Madame Sophie Gladima Siby, le ministre des Mines et de la Géologie, l'appui comporte aussi des ustensiles de cuisine, des presses à huile, des décortiqueuses, du matériel pour le fonctionnement d'unités de fabrique de craie et de beurre de mangue. Des jeunes de la ville du président poète (Jaol) ont, dans le cadre de leurs activités, reçus un don de deux tracteurs et du matériel pour la pêche.

Les lieux de culte de Joal-Fadiouth et de Ngazobil ont été également dotés de matériel. Ces différents appuis ont été mis à disposition lors d'une cérémonie le week-end à Joal-Fadiouth pour rendre hommage aux braves femmes du département de Mbour et de la petite côte dont certaines ont été décorées. Interrogée sur les appuis distribués, Madame le ministre a expliqué que le geste s'inscrit dans la continuation de la Journée de la femme.