Afrique: Reprise économique - L'Afrique prépare le terrain

Au moment où s'ouvre cette réflexion sur la transformation des champions africains, le Cameroun est lui aussi engagé dans la promotion de ses champions nationaux. Un chantier mené en synergie par le gouvernement et le secteur privé depuis 2016 et dont l'orientation clairement affichée est la transformation des matières premières locales.

« Révolutions digitales : transformer les menaces en opportunités ». C'est le thème, - bien à propos-, de la conférence plénière d'ouverture de la 6e édition du Africa CEO Forum qui s'ouvre ce lundi matin à Abidjan en Côte d'ivoire. L'entrée en matière de deux jours de réflexion à laquelle Jeune Afrique Media Group, organisateur de l'événement a convié 1200 participants venus de plus de 60 pays, issus du monde de l'entreprise, de l'investissement et de la politique.

S'essayant par la même occa- sion à des projections à 48,3 milliards de dollars (environ 25 000 milliards de dollars) cinq ans plus tard, c'est-à-dire en 2020. Et une croissance annuelle du marché estimée à 40%, portée par l'intérêt de plus en plus grandissant de nombreuses entreprises pour ce secteur. Cette révolution digitale, comme toutes celles qui s'opèrent en ce moment sont autant d'opportunités que de menaces.

