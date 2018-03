Congo-Brazzaville: Vie des partis - La DDC met en place ses instances de Kinkala

La formation politique qu'anime Armand Mpourou a structuré, le 21 mars, le bureau de la localité à l'issue de l'assemblée générale de la fédération du Pool.

Dirigé par Joseph Bissangui, le bureau comprend, entre autres, un secrétaire, un trésorier et un porte-parole. Dans son discours pour la circonstance, Armand Mpourou a invité les nouveaux dirigeants à tenir de bout en bout leur engagement aux idéaux du parti, d'être cet arbre fruitier qui suscite la convoitise de tout le monde, d'avoir comme leitmotiv la conquête du pouvoir par la voie démocratique.

Le Congo, a-t-il renchéri, se doit de tourner la page sombre de son histoire qui, pendant cinquante-sept ans, n'a été émaillée que par des guerres de leadership, la course effrénée à l'enrichissement illicite, la haine politique et le tribalisme exacerbé. « Cinquante-sept ans après, les acteurs politiques doivent parler plus d'économie et de développement au lieu de se vautrer dans les querelles politiques, source de tension sociale », a-t-il déclaré.

La Dynamique pour le développement du Congo (DDC), selon les principes universels, condamne toute exploitation d'un peuple par un autre et soutient le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, a indiqué son président. Elle lutte pour un développement économique respectant l'environnement et les équilibres naturels de la planète, a-t-il ajouté.

Parti politique œuvrant pour la paix, la DDC, a dit Armand Mpourou, ne tolère pas l'insécurité, la violence sous toutes ses formes. Il a rappelé aux responsables et militants de son parti que le Congo a besoin aujourd'hui d'un nouveau discours, d'un projet de société qui réponde aux aspirations du peuple profond.

Autrement, faire la politique pour le mieux-être de la population. « Voilà pourquoi notre parti s'est donné comme feuille de route, l'émergence par la voie démocratique d'une société qui réponde aux besoins fondamentaux de la personne humaine », a-t-il expliqué.

Armand Mpourou a, par ailleurs, signifié que la DDC fonde son action et son projet sur le respect des droits de l'homme et du citoyen, dans le cadre d'un Etat de droit reposant sur le suffrage universel et le pluralisme. « C'est pourquoi, le combat pour la liberté est indissociable de celui pour l'égalité et la femme dans notre parti ne doit pas rester en marge de toutes les activités », a conclu le président de la DDC.