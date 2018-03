Afrique: Africa CEO Forum 2018 - Le secteur privé africain appelé à accroître ses performances

La 3e édition de « The Africa Road Builders - Trophée Babacar Ndiaye » sera officiellement… Plus »

Selon le président Ouattara, le secteur privé africain devrait améliorer sa productivité et ses performances. Pour ce faire, un accent doit être mis sur l'innovation technologique et les relations de confiance avec les gouvernements.

Le chef de l'Etat ivoirien s'est dit optimiste sur le développement économique de l'Afrique. Le continent qui abrite 60% des terres arables du monde a eu, en 2017, quatre pays parmi les dix ayant des économies plus dynamiques dans le monde. La Côte d'Ivoire et le Ghana en font partie.

« J'invite les partenaires à profiter de ce nouvel environnement des affaires. Notre économie est basée sur l'agriculture et nous pouvons contribuer à la sécurité alimentaire du continent. Notre gouvernement œuvre à lever les barrières aux investissements et à lutter contre la corruption qui représente un frein au développement », a renchéri Emmerson Dambudzo Mnangagwa.

La sixième édition du forum qui s'est ouvert le 26 mars à Abidjan, en Côte d'Ivoire, réunit des décideurs politiques, des chefs d'entreprises et d'autres personnalités autour de la thématique du changement. En raison de son rôle stratégique dans l'économie de l'Afrique, le secteur privé a été invité à plus de performances.

