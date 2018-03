Congo-Brazzaville: Roger Elie Ossiété - « Nous ne voulons pas que la calebasse se casse au seuil de la porte »

interview

L'entraîneur du Club athlétique renaissance aiglons (Cara) a commenté les résultats du tirage au sort du tour de cadrage, effectué le 21 mars, par la Confédération africaine de football. Il estime que son équuipe a les moyens pour intégrer la phase de poules afin, dit -il, de sauver le nombre de places attribué au football congolais.

Le Cara affronte, au tour de cadrage, Saint-George d'Ethiopie. Quel est votre commentaire ?

Nous allons croiser une équipe que je connais, une équipe que j'ai eue déjà à affronter, lorsque j'étais à l'AC Léopards et cette fois-ci je viens encore de la retrouver. Cela m'interpelle et il faut déjà se mettre déjà au travail, parce que c'est l'étape la plus difficile. Le problème se poserait beaucoup plus sur le plan mental et surtout sur la résistance .

Cara sera-t-il au grand complet pour ce match aller ?

Chansel Massa, notre gardien, sera suspendu. On ira en Ethiopie avec un seul gardien, parce que le Cara a commis la maladresse de n'avoir qualifié que deux. C'est notre handicap. Mais l'équipe, c'est aussi le collectif. Le problème est de travailler, faire en sorte que tout le monde soit disponible et important. Cela ne veut pas dire que si le titulaire n'est pas, rien ne marchera, c'est faux. Nous allons travailler en fonction de cela, pour que les choses réussissent, car nous allons commencer à l'extérieur. C'est à Addis-Abeba que nous allons négocier notre qualification, pas seulement chez nous. Nous devons bien aborder le match aller et sommes en train de nous atteler pour atteindre cet objectif.

Le Cara a-t-il les moyens pour sortir victorieux dans cette double confrontation ?

Il faut qu'on se batte. Nous ne voulons pas que la calebasse se casse au seuil de la porte. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant, nous sommes arrivés au tour de cadrage et pourquoi ne pas rentrer dans la phase de poules. Nous devons intégrer les poules pour sauver le nombre de place qui nous a été offert par la Confédération africaine de football. La Mancha et Cara ont l'obligation de tout faire pour intégrer les poules. Ce n'est pas facile c'est vrai, mais nous devons représenter valablement la nation. On ira en Ethiopie pour gagner. C'est vrai qu'il y a toujours des aléas, mais le football est fait ainsi. Nous allons nous battre pour arracher la qualification.

Vous allez jouer en altitude, quelles sont les dispositions que vous avez prises.

Déjà, à partir de la semaine prochaine et après le match que nous allons jouer ce mardi, il faut qu'on commence à s'y atteler. Je ne vais pas vous dire tout. Je sais ce qu'on va faire. En Ethiopie, le travail ne sera pas technique mais plus fondé sur la résistance, parce qu'on va jouer en dette d'oxygène. Nous ne sommes pas habitués à jouer en dette d'oxygène, cela nécessite de la résistance et la force. Ce n'est pas la vitesse. Là-bas, courir une fois, deux fois, trois fois, vous êtes en dette d'oxygène et fatigué. C'est plutôt la résistance qui fera foi. Il faut qu'on travaille là-dessus, travailler sur les contres et sur la finition, parce qu'il nous faut chercher un but sur le terrain adverse. Ce sera un avantage pour nous.