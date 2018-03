Congo-Brazzaville: Agriculture - Douze nouveaux projets en faveur des PME agro-industrielles

Les projets seront lancés, les 27 et 29 mars, par le Fonds fast track (FFT) dans six pays africains, a-t-on appris.

Les douze projets visent à soutenir les Petites et moyennes entreprises (PME) agroalimentaires dans six pays, dont le Ghana, le Burkina Faso, l'Ethiopie, le Malawi, le Mozambique et le Nigeria.

Le FFT est placé sous la gestion de la Banque africaine de développement, en vue de soutenir le développement d'un portefeuille de projets d'infrastructures agricoles « bancables », financés par les Etats-Unis, le Danemark et la Suède. L'objectif est d'aider les activités de préparation des projets, notamment le décollage des PME africaines

Le FFT finance le coût de développement d'un large éventail d'infrastructures agricoles couvrant toute la chaîne de valeur, de la production au marché. Les projets ciblés vont des routes de desserte rurales aux installations de transformation et de commercialisation, et aux programmes de plantations satellites. L'accent est mis sur les projets contribuant à la sécurité alimentaire et au soutien aux petits agriculteurs.