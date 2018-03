Cote d'Ivoire: Autonomisation de la femme - La Fondation Letagonin fait don de matériels informatiques à deux structures

Mesdames et Messieurs, Chers frères et sœurs, Chers amis de la Côte d'Ivoire. Le Samedi 24 Mars… Plus »

Après cette action en faveur des femmes, Patricia Kalou a décidé de remettre le couvert dans les semaines à venir. Elle s'est engagée à organiser des formations en informatique, leadership, entrepreneuriat, santé (prévention et sensibilisation contre le cancer du col de l'utérus et du sein, le VIH-SIDA) en faveur des femmes et filles de Côte d'Ivoire.

Comptant une soixantaine de membres, Mme Yaé a expliqué que sa structure s'est résolument inscrite dans l'accompagnement des jeunes filles, filles-mères et veuves en difficultés dans l'obtention de prêts de bancaires. Ce, en vue de leur permettre de financer des activités génératrices de revenus. Selon elle, Fecor vise donc à soutenir ces femmes dans la scolarisation de leurs enfants et le paiement de leurs loyers.

Il faut souligner que chaque structure a reçu un ordinateur de dernière génération et une imprimante. Patricia Kalou, également, directrice générale de l'agence Première ligne a soutenu, le 23 mars 2018, à Yopougon qu'elle entend ainsi poursuivre son engagement dans l'autonomisation de la femme. Aux femmes, elle dira : « Nous sommes avec vous (... ) pour vous accompagner et vous aider ».

