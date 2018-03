Cote d'Ivoire: Prix Orange de l'Entrepreneur Social - Les candidatures pour la 8ème édition sont attendues

Mesdames et Messieurs, Chers frères et sœurs, Chers amis de la Côte d'Ivoire. Le Samedi 24 Mars… Plus »

« En 2017, 1 200 projets ont été déposés, soit 60% de plus qu'en 2016 (... ) Chaque année avec le POESAM, nous réaffirmons notre volonté d'être le partenaire de celles qui innovent au service de l'amélioration de la vie au quotidien », rappelle Bruno Mettling, Président directeur général d'Orange Afrique et Moyen Orient.

La seconde étape va réunir les gagnants des pays Orange en Afrique et au Moyen-Orient où un jury international va départager les 51 gagnants en compétition pour le grand prix Poesam. A la suite seront désignés les trois lauréats lors de la soirée des AfricaCom Awards en novembre au Cap en Afrique du Sud. En plus d'u accompagnement, les lauréats recevront respectivement à cette dernière étape 25 000€ (soit 16 400 000 fcfa), 15 000€ (soit 9 840 000 fcfa) et 10 000€ (soit 6 560 000 fcfa).

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.