Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation boursière du marché des actions s'établit à 6 787 milliards FCFA

Le rapport d'analyse boursière Bloomfield Intelligence souligne que la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières(BRVM) a terminé la semaine du 19 au 23 mars en hausse, en affichant 218,55 points pour l'indice BRVM 10 (+1,02%) et 241,30 points pour l'indice BRVM Composite (+0,15%).

La capitalisation boursière du marché des actions s'établit à 6 787 milliards FCFA. Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 3,5 milliards FCFA en fin de semaine, portées principalement par les secteurs « Services Publics » (46%) « Finances » (24%) et « Agriculture » (17%).

Le titre SETAO CI réalise la plus importante progression du marché avec un gain de 40% tandis que le titre SAPH CI affiche la plus forte baisse avec une chute de 8,88%. Sur le marché des matières premières, les cours du pétrole et du cacao ont poursuivi leur mouvement haussier tandis que les cours du caoutchouc et du gaz naturel ont terminé dans le rouge.

L'adoption par l'Assemblée Nationale ivoirienne de la loi uniforme et communautaire relatif au crédit-bail permettra à SAFCA de renforcer ses fonds propres

Sur le marché des actions, la Société Africaine de Crédit Automobile de Côte d'Ivoire (SAFCA) n'a distribué aucun dividende sur la période 2011-2016 en raison de performances non significatives.

Cette situation , selon l'opinion du chef économiste de Bloomfied Investment , a fragilisé ses actions, les rendant peu attractif en comparaison à ceux des autres entreprises du secteur « Finances » de la BRVM qui ont, presque toutes, distribué au moins une fois des dividendes sur la période considérée. Le titre a terminé l'année 2017 avec une moins-value de 52,67%, après avoir perdu 30,21% sur l'année 2016.

La publication des résultats de l'année 2016 en baisse de l'entreprise, avec notamment un résultat net déficitaire, pourraient expliquer la tendance baissière du cours de l'action SAFCA au cours l'année 2017. A la clôture du marché ce 23 mars 2018, le titre cote à 8 000 FCFA, en retrait de 26,6% par rapport à fin 2017, dans un contexte marqué par la publication de faibles performances réalisées au premier semestre 2017.

En effet, à fin juin 2017, alors que le PNB avait progressé de 1,87%, le déficit du résultat net s'est fortement creusé (atteignant 1 344 milliards FCFA), en raison de l'alourdissement du coût du risque qui s'élevait à 1,87 milliard FCFA contre 401 millions FCFA à la même période en 2016.

Il ne devrait pas avoir eu d'amélioration notable pour le second semestre 2017. L'adoption en octobre 2017 par l'Assemblée Nationale ivoirienne de la loi uniforme et communautaire relatif au crédit-bail permettra à SAFCA de renforcer ses fonds propres et de participer ainsi à de plus importantes opérations de crédit-bail.

Cependant, l'intensification de la concurrence dans le secteur ainsi que la mobilisation des ressources sont de véritables enjeux pour l'entreprise sur le moyen et long terme.