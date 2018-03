"Sur l'autoroute de l'information numérique. Le journalisme citoyen en RD Congo face au défi de la post-vérité". Tel est le titre de l'opus du professeur Docteur Sisi Kayan, paru aux éditions l'Harmattan à la fin du mois de Janvier 2018.

En 272 pages, l'auteur nous conduit à travers l'exploration de la nouvelle donne du service de l'information (avec à son centre la révolution de l'Internet) dans un tour d'horizon de ce que le journalisme représente aujourd'hui. Chaque page de cette œuvre répond à une curiosité et satisfait un besoin de savoir qui part du contexte mondial global avant d'être circonscrit dans le cadre spécifique de la République Démocratique du Congo.

L'appropriation de l'espace « net » dans le but d'informer de manière directe et vraie, sans censure et sans intermédiation, a engendré le « journalisme citoyen », sorte d'expression démocratique caractérisée par la participation des citoyens en tant que sujets actifs du processus informationnel, pouvant collecter, reporter, traiter et transmettre les informations; explique l'auteur. Ce qui hier était l'apanage des professionnels des médias est devenu la quotidienne banalité de tous les citoyens, qui ont trouvé avec l'Internet un espace propice d'auto-publication et de droit à la parole.

C'est sans compter avec de multiples dérapages et dérives que ce phénomène se répand au point de constituer une menace pour la profession journalistique. On se retrouve là devant une sorte d'autoroute de l'information numérique avec un flux impressionnant de nouvelles, un vrai boulevard sans panneaux de signalisation et sans code de route, où la "post-vérité" défie les principes d'un journalisme de qualité se déclinant comme service public, service à la personne et au bien-être social; estime-t-il. Comment le Congo-Kinshasa se situe-t-il par rapport à cette nouveauté ? C'est à cette question que le livre veut répondre.

En énonçant les principes et les valeurs d'un journalisme de qualité, ce livre veut recadrer les dérives de cette pratique qui dans le contexte congolais n'est pas à proprement parler un « journalisme citoyen» au sens strict du mot. Dans un contexte où les bouches ont souvent été muselées, se retrouver avec une aussi grande possibilité de «parole» sans censure, ne peut que donner lieu à des excès. Comme on le sait, chaque fois que l'homme a la possibilité d'exercer sa liberté sans contrôle, on en arrive à des abus. Articulé en 4 chapitres, le livre du professeur Sisi Kayan vient enrichir le répertoire des ouvrages utiles à l'apprentissage d'un bon journalisme.

C'est un manuel dont les étudiants en sciences de l'information et de la communication peuvent se servir pour devenir de bons journalistes. Si le premier chapitre s'est donné la mission de comprendre le « journalisme citoyen », le deuxième se veut un rappel des normes, des règles et des principes d'un journalisme de qualité. Le troisième chapitre observe et analyse le journalisme citoyen dans le contexte particulier du Congo-Kinshasa. Le quatrième chapitre enfin ouvre une porte aux propositions et aux recommandations pour une manière responsable d'être et de faire dans ce que désormais est bel et bien un espace de vie : le web.

Ce livre aide à bien vivre et à savoir se mouvoir dans l'espace «net».Très documenté et très actuel, ce livre aide à répondre, entre autres, à la question : « Qui est journaliste et qui ne l'est pas ?». Une manière sans doute de rappeler à l'ordre tous ceux qui pensent que le simple fait de tenir un micro en main ou d'écrire sur un journal, sur un blog ou encore sur les réseaux sociaux... leur octroie la qualité de journaliste. Outre la bonne synthèse de l'histoire de la presse congolaise, il s'agit d'une première étude assez détaillée sur la presse en ligne en RDC. Rappelons que le professeur Sisi Kayan est détenteur d'un doctorat en Communication Sociale Institutionnelle, d'un master en Management et d'un diplôme spécial en journalisme. Il a à son actif deux autres livres et plusieurs articles. Il enseigne au département des Sciences de la Communication et de l'Information à l'Université Pédagogique Nationale-UPN-.