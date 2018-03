Angola: Le MOSAP II forme des techniciens sur les fléaux agricoles

Cuito — Quarante-quatre techniciens agraires participent dans la ville de Cuito, province de Bié, à un séminaire de recyclage sur l'assurance sociale et environnementale et la lutte antiparasitaire, une initiative du Projet de développement de l?agriculture familiale et de commercialisation agricole (MOSAP II).

Durant trois jours, les participants discuteront également des questions liées à la protection des cultures et leurs composants, à la dégradation des sols et leurs effets, au contrôle et aux méthodes d'érosion des sols, aux maladies et à la lutte antiparasitaire, à la récupération des terres dégradées, aux cultures de niveau, entre autres.

A la cérémonie d'ouverture, le directeur de l'agriculture et du développement rural et de la pêche de la province de Bié, Marcolino Rocha Sandemba, a déclaré que le manque de connaissances par les paysans de la région en ce qui concerne la lutte antiparasitaire est à l'origine des pertes énormes, raison pour laquelle le Gouvernement promeut donc des séminaires du genre pour surmonter cette situation.

A cet effet, il a demandé aux participants de s'engager et de transmettre les connaissances aux paysans des plus de 200 écoles de campagne de la province.

La formation compte sur la présence d'experts des stations agricoles des communes de Cuito, Camacupa, Catabola, Cunhinga, Chitembo, Chinguar, Andulo et Nharea Cuemba et des responsables de l'UNACA.