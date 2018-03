Angola: Des réfugiés de la RDC au pays ont une protection sociale garantie

Luanda — Soixante-quatre millions de dollars sont le montant que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) utilisera pour répondre aux besoins de protection sociale des 24 000 réfugiés de la République démocratique du Congo (RDC) en Angola.

Soixante-sept pour cent d'entre eux sont des femmes et des enfants et se trouvent dans le centre d'accueil de Lóvua, dans la province de Lunda Norte.

C'est ce qu'a informé lundi, à Luanda, la représentante du HCR en Angola, Philippa Candler, lors de la cérémonie d'ouverture du séminaire sur "Le rôle de la communication sociale dans la protection des réfugiés".

Elle a clarifié que 35 000 réfugiés étaient enregistrés en ce moment, mais seulement 24 000 recevaient une aide alimentaire et que l'agence des Nations Unies et ses partenaires continuent d'apporter leur soutien au Gouvernement angolais et aux bailleurs de fonds.

"En Angola, le HCR et ses partenaires apportent un soutien non seulement aux réfugiés mais aussi à la population locale afin qu'il ait une cohésion sociale et pour le développement de la province", a-t-il indiqué.

Actuellement, l'Organisation des Nations Unies travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement pour développer des programmes d'assistance ad hoc aux réfugiés urbains et promouvoir la mise en œuvre de la nouvelle loi n ° 10/15 du 17 juin sur l'asile, afin qu'ils puissent accéder à la documentation et aux services de santé et d'éducation.

Philippa Candler a affirmé que le HCR exprime sa reconnaissance au Gouvernement angolais pour avoir permis l'ouverture des frontières aux réfugiés conformément aux conventions de Gandola.

Le HCR a établi une présence en Angola en 1977. Après la conquête de la paix effective en 2002, il a apporté son soutien au Gouvernement angolais et à des centaines de milliers de réfugiés en vue de leur retour et réinsertion dans le pays.