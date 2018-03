Ile Maurice: Assassinat de Dheeraj Ghoorbin - L'enquête préliminaire démarre cinq ans après

Début de l'enquête préliminaire, ce lundi 26 mars, devant le tribunal de Mapou, dans le cadre de l'assassinat de Dheeraj Ghoorbin survenu en 2013. Celle-ci devra déterminer si les accusés Iswardeo Gulzar, Reza Jeeanody, Nizamudeen Okeeb et Ahmad Battun feront face à un procès en Cour d'Assises.

Le Dr Prem Chamane a été appelé à la barre des témoins. Il a expliqué en détails les conclusions de l'autopsie. Le décès de la victime, a-t-il indiqué, a été attribué à une perte de sang conséquente «due to chopped wounds to the lower left limb». Selon ses analyses, la victime a reçu plusieurs coups à l'aide d'un objet pointu. «The different attacks led to death of the victime», devait-il préciser.

Cette affaire a pour toile de fond une histoire amoureuse. Les quatre accusés sont soupçonnés par la police d'avoir reçu des instructions de la part de Madhuri, l'épouse de Dheeraj Goorbin, pour agresser ce dernier sans pour autant le tuer. Selon les indications de la police, les quatre accusés, dont un qui entretenait une relation amoureuse avec la femme de la victime, auraient transporté Dheeraj Ghoorbin à bord d'un 4x4.

Le corps de ce dernier avait été retrouvé dans une mare de sang dans un champ de canne à Cap-Malheureux, en avril 2013. La police a également produit des photos du lieu du crime et de la victime. L'enquête préliminaire se poursuivra le 6 juin et 30 juillet. Les quatre accusés ont retenu les services de Mes Jean Claude Bibi, Sanjeev Teeluckdharry et Raouf Gulbul.