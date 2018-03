Ile Maurice: Metro Express - Les trains à Maurice au plus tard en juin 2019

Le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun s'est aussi adressé à ceux qui auraient encore des doutes sur ce projet. Déclarant que selon un rapport Environment Impact Assessment commandité par la Metro Express Ltd, «c'est le mode de transport le plus moderne».

D'expliquer, dans la foulée, que le métro roulera à une vitesse de 25 km/h à 30 km/h dans les villes et les zones à forte densité. Et dans les endroits «kot péna nanyé», la vitesse sera de 80 km/h. Évoquant la rentabilité du Metro Express, Nando Bodha a souligné qu'avec 50 000 à 60 000 passagers, la question ne se posera pas.

«Dépi 1990 in rev métro. Nou vizion, sé fer en sort le Sud, le Nord, l'Ouest ek l'Est vin vinn aksésib avek métro. Sak lavil pour éna enn Urban Terminal», a insisté le ministre Nando Bodha. De rappeler qu'en 2021, le tronçon Curepipe-Port-Louis sera également desservi par le Metro Express. Au dire de ministre, un comité devrait se rencontrer quotidiennement pour contrôler l'avancement des travaux.

