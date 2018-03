Ile Maurice: Inégalités des revenus - «Ce combat concerne aussi le secteur privé», dit le ministre Callichurn

Le gouvernement ne doit pas être le seul à lutter contre les inégalités de revenus. «Ce combat relève aussi du secteur privé», insiste le ministre du Travail, Soodesh Callichurn.

Une déclaration faite ce lundi 26 mars, lors du lancement du rapport de la Banque mondiale intitulé «Ile Maurice : combattre les inégalités en créant des marchés du travail plus équitables», à l'hôtel Labourdonnais. Selon le ministre, l'accroissement des inégalités des revenus est un sujet qui dépasse les frontières de Maurice et fait débat à l'échelle planétaire.

Il a rappelé les initiatives prises par le gouvernement pour combattre les inégalités en réduisant l'écart entre les riches et les pauvres, dont l'introduction du salaire minimum et de l'impôt négatif. Et d'ajouter que le gouvernement poursuivra son action en vue de favoriser une plus grande justice sociale parmi la population.

Selon le rapport, de 2001 à 2015, l'écart entre les revenus des 10 % des ménages les plus pauvres et les plus riches s'est creusé pour atteindre 37 %.