Ile Maurice: Particules de plastique dans des bouteilles - L'ACIM réclame une enquête

Ce n'est pas tout. L'ACIM rappelled que des études ont été réalisées sur des bières en Allemagne, avec le même résultat. «24 marques de bière, de miel et de sucre ont été testées. Des fibres et des particules ont été découvertes dans ces produits.» C'est pourquoi l'association souhaite que soit mis sur pied un comité composé des différentes parties prenantes afin de discuter de la marche à suivre suivant ces troublantes découvertes.

Cette demande fait suite à la publication, ce mois-ci, des résultats d'une étude réalisée à l'étranger. Des chercheurs ont testé l'eau de plus de 250 bouteilles dans neuf pays, dont le Liban, l'Inde et les États-Unis. Du plastique a été trouvé dans 93 % de ces échantillons d'eau en bouteille de plusieurs marques comme Aqua, Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life ou San Pellegrino, apprend-on sur le site de l'Agence France Presse.

