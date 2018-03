Sénégal: Filière avicole - Un chiffre d'affaires de plus de 160 milliards de FCFA en 2016

La ministre de l'Elevage et des Productions animales a fait remarquer que le gouvernement enregistre avec beaucoup de satisfaction toutes ces "performances tangibles" et loue l'engagement des acteurs qui investissent dans ce domaine. Selon elle, ils ont pris des risques importants face aux menaces extérieures pour la satisfaction des besoins de la nation et l'autonomie alimentaire du pays en produits avicoles.

L'objectif vise à les doter d'organisations professionnelles capables d'assumer leurs rôles et responsabilités pour lever les contraintes et engager les filières avicoles nationales dans la voie de l'émergence, à travers le renforcement de leur productivité, de leur compétitivité.

Ainsi, la filière avicole n'a cessé de progresser, a relevé Aminata Mbengue Ndiaye, exprimant la "profonde gratitude" des autorités sénégalaises et des acteurs de la filière avicole à l'endroit de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui a financé l'organisation de cet atelier.

Depuis lors, d'"énormes efforts" ont été faits par le privé national et les producteurs, qui ont consenti beaucoup d'investissements pour relever le défi de l'"approvisionnement correct" du marché national en poulets et en œufs.

"Ces résultats ont été possibles grâce à l'important tissu industriel et d'entreprises mis en place autour de l'aviculture, notamment dans les domaines de l'alimentation, de la production de poussins, de la santé et de la transformation", a dit Aminata Mbengue Ndiaye. Depuis 2005, a-t-elle rappelé, la filière avicole évolue dans un contexte de protection due à la menace liée à la grippe aviaire.

