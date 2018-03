Cote d'Ivoire: Femua 2018 - Un partenaire "historique" renouvelle sa confiance à Magic System

La Société de limonaderies et de brasseries d'Afrique (Solibra) et le commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) ont signé le renouvellement de leur partenariat, avec la marque Bock, le 23 mars 2018, au siège de ladite entreprise à Treichville.

Avant de parapher les documents, Julien Zayro, directeur commercial et marketing de la brasserie, a rappelé que les deux entités sont des partenaires « historiques ». «Nous sommes un partenaire historique du Femua. Nous avons commencé depuis l'enfance et il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas toujours ensemble pendant que le festival grandit au fil des éditions. Solibra et le Femua grandissent ensemble», a-t-il signifié, au nom du directeur général, Francis Batista.

Le partenaire historique du Femua symbolise d'ailleurs le thème qui porte la 11e édition du festival comme un fait d'actualité important pour la Côte d'Ivoire: «Jeunesse et immigration clandestine » qui «sensibilise la jeunesse ivoirienne et africaine aux dangers de ce fléau». «Solibra se bat aussi pour que cette jeunesse ivoirienne ait du travail. Ses activités génèrent plus de 100 000 emplois pour permettre à cette jeunesse ivoirienne de rester sur place... », a-t-il précisé.

Le directeur commercial et marketing a révélé que l'entreprise marquera sa présence à cette édition 2018 dans les quatre villages Solibra dont deux à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs), un à Anoumabo à Marcory et un autre à Korhogo qui accueillera la clôture du Femua 11.

Au nom de Magic System, Gaou Productions, la Fondation Magic System et le Femua, Traoré Salif dit A'Salfo qui avait à ses côtés deux autres membres du groupe, Tino et Goudé, a souligné que ce renouvellement s'inscrit dans la droite ligne de la consolidation de leur collaboration qui dure depuis la première édition du Femua. «Ensemble, notre synergie permettra de rendre le Femua encore plus fort», a-t-il assuré.

La 11e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo prévue du 17 au 22 avril 2018, a été officiellement lancée le jeudi 15 mars dernier, à Marcory en présence du ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman.