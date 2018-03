Afrique: Innova 2018 - Rideau sur Abidjan, capitale des inventions et de l'innovation

Soutenir les startups, investir dans l'éducation, promouvoir le leadership féminin et améliorer le… Plus »

«Nous avons dû faire face à des difficultés dont l'une des plus majeures est le fait que beaucoup ne savent pas qu'il existe des inventeurs en Côte d'Ivoire. Ce sont nos Eléphants inventeurs parce qu'ils font rayonner l'image de la Côte d'Ivoire en Afrique et dans le monde », a-t-il expliqué, non sans se convaincre que le défi technologique du 3ème millénaire est si important pour ne pas que la Côte d'Ivoire ait son mot à dire.

Ensuite, l'inventeur du premier logiciel de gestion universel a indiqué que cette édition inaugurale d'Abidjan Innova, enregistrant une centaine d'exposants, sera essentiellement axée sur les inventions de chercheurs ivoiriens. Toutefois, il a promis un Salon international des inventions d'Abidjan cuvée 2019, beaucoup plus grand avec des inventeurs coréens, chinois, américains, belges et russes...

En sus, Coulibaly Pierre Djibril a déclaré que la Côte d'Ivoire compte plus de 250 inventions, avec encore plus d'innovations. Une performance qui, est-il convaincu, met le pays sur la voie d'un nouveau miracle ivoirien pour l'invention.

« Pour ces trois d'exposition, il ne faut pas hésiter à échanger avec les inventeurs. Il ne faut pas hésiter à discuter et même à les mettre en difficultés. Si on a des doutes sur une invention, il faut discuter puisque la personne détentrice du brevet même est là », a insisté le président de la Fedinci.

