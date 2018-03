Seychelles: Un broyeur industriel pour aider à réduire le volume de déchets aux Seychelles

Les Seychelles vont investir dans un broyeur industriel pour aider à réduire de 40% le volume de déchets mis dans les décharges alors que la nation insulaire continue de chercher des moyens pour surmonter son problème de déchets.

L'investissement de 500 000 $ ne portera que sur les déchets organiques au premier stade qui entrent dans la décharge de Providence. Les déchets organiques seront triés et le produit broyé sera transformé en compost pour être utilisé dans l'aménagement paysager et d'autres activités.

La directrice générale de la Division de l'application des règlements et des permis du ministère de l'Environnement, Nanette Laure, a déclaré que le ministère aimerait apporter le broyeur le plus tôt possible.

L'introduction d'une telle machine fait partie de la stratégie d'élimination et de traitement des déchets solides du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et du Changement climatique pour les 10 prochaines années.

"La décharge de Providence se remplit et dans deux ans elle sera pleine, et l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés aux Seychelles est le manque de terrains pour la gestion des déchets", a déclaré Frederick Kinloch, directeur de la gestion des déchets solides.

Une autre stratégie que le ministère compte mettre en œuvre afin d'aider à la réduction des déchets dans l'archipel de 115 îles de l'océan Indien occidental consiste à construire un centre de tri à Providence.

"Nous proposons que le gouvernement lance un appel d'offres pour les investisseurs privés pour une plate-forme de tri et de recyclage située à la décharge de Providence. Cette plate-forme de tri mécanique pourrait être construite sous l'entrepôt situé à Providence afin de permettre la séparation et le détournement de certains types de déchets de la décharge et éventuellement aboutir à l'exportation ", a déclaré Mme. Laure.

L'installation traitera les déchets recyclables tels que les canettes, le P.E.T. et le papier, qui sera plus tard exporté vers d'autres pays pour le traitement.

Un consultant de la section gestion des déchets du ministère, Arthur Berta, a ajouté que les déchets ne pouvant pas être triés peuvent éventuellement être brûlés afin de produire de l'énergie.

"Le volume de ce qui a été brûlé est réduit de 90% et ce qui reste, sont les cendres qui sont jetées dans la décharge. Vous produisez de l'énergie et réduisez le volume de déchets, mais la construction d'une telle instatllation coûte beaucoup d'argent, a déclaré M. Berta.

Le financement et le personnel qualifié dans le domaine de la gestion des déchets sont deux défis majeurs auxquels le ministère est confronté lorsqu'il s'agit de gérer les déchets.

En 2017, un total de 72 000 tonnes de déchets ont fini dans la décharge. M. Kinloch a déclaré à la SNA que la construction d'une troisième décharge est nécessaire, compte tenu de la vitesse à laquelle la seconde se remplit.

Les deux sites d'enfouissement existants seront éventuellement aplatis et bouchés afin de rendre la zone plane et solide. Il pourrait ensuite être utilisé pour stocker le compost produit entre autres activités.