Angola: La BAD finance USD 4 millions pour les transports

La rencontre visait à présenter le plan intégré de transport, avec un horizon de 20 ans pour sa mise en œuvre, dans lequel tous les modes de transport sont considérés et le rôle du secteur dans la modernisation et la diversification de l'économie nationale défini.

L'atelier sur la mise à jour du plan directeur national du secteur des transports en Angola, réalisé à l'amphithéâtre de l'Institut supérieur de gestion, logistique et transport (ISGEST), a analysé l'étude préliminaire de faisabilité de la liaison ferroviaire entre le chemin de fer de Benguela et la Zambie.

Depuis 1980, la BAD a investi environ 2,1 milliards de dollars dans 44 projets divers et se concentre maintenant sur l'agriculture, les transports et l'énergie.

Selon le responsable, qui parlait dans de l'atelier de présentation de ce plan, la BAD évalue tous les projets du secteur, en commençant par la route, le rail, le cabotage, le fleuve et l'air, pour permettre au pays de disposer de tous les moyens nécessaires pour la diversification de l'économie, à travers la circulation des personnes et des biens.

"Le plan est un outil de gouvernance pour les 20 prochaines années, après l'étude, nous aurons cinq projets prioritaires, qui seront définis et à partir de là nous étudierons avec le Gouvernement et d'autres partenaires quelles possibilités de financement", a-t-il indiqué.

Le plan directeur national des transports et études préliminaires de faisabilité de la liaison ferroviaire entre le Chemin de Fer de Benguela (CFB) et la Zambie sont des documents en élaboration qui serviront de lignes directrices pour des projets pouvant atteindre 500 millions de dollars au cours des 20 prochaines années.

