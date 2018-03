Congo-Brazzaville: Littérature - L'IFC rend hommage à Tchicaya U Tam'Si

Notons que cet évènement a été rendu possible grâce à la complicité de ses proches, en particulier Aimée Mambou Gnali, cousine du poète, et de sa fille, Sett-Inn Louembet. L'organisation s'est également appuyée sur l'accompagnement scientifique de Boniface Mongo-Mboussa à qui l'on doit l'édition des œuvres complètes de Tchicaya chez Gallimard dont le troisième tome vient de sortir.

La journée du 7 avril sera, quant à elle, marquée par un recueillement sur la tombe de Tchicaya U Tam'Si à Diosso à partir de 9 h 30, d'un séminaire à la préfecture du Kouilou, réunissant écrivains, lycéens et public. Et enfin à partir de 19 h à l'IFC, il y aura une lecture mise en espace de textes du poète, sous la direction de Violaine Schwartz. Pour ce faire, les œuvres de Tchicaya U Tam'Si seront exposées à l'IFC à partir du 6 avril jusqu'au 4 mai. Celles-ci seront mises à la disposition des établissements scolaires, des lieux culturels et autres afin d'amener la connaissance de la vie et de l'œuvre du poète au plus près de la population.

Tchicaya U Tam'Si est l'un des plus grands poètes d'Afrique. L'homme a marqué son époque à travers son œuvre littéraire. Ces écrits sont une richesse mais surtout un héritage à perpétuer. L'Institut français du Congo (IFC) a pensé lui rendre hommage à travers cette activité. Au programme de cet évènement, des rencontres, des débats et des échanges autour de son œuvre.

