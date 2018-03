Congo-Brazzaville: Mois de mars - Le Cercle Jérémie-Okemba sensibilise aux violences faites aux femmes

Les participants ont été édifiés sur le rôle de la police et des ONG dans l'orientation des victimes des agressions et violences multiformes. Les pistes de solution proposées par les orateurs ont mis un accent particulier sur la reconstruction des victimes par le dialogue et l'éducation. Dans le cadre de la protection des victimes violentées, le rôle des parents et de l'Etat est majeur.

Durant la conférence-débat, les orateurs ont évoqué des mariages polygamiques, en référence au code congolais de la famille. Jocelyne Milandou, présidente de l'Association des femmes juristes du Congo, a critiqué les thèses faisant l'apologie des mariages polygamiques et celles de la « promotion canapé », qui sous-entend l'obtention de certaines faveurs par les femmes en échange de leurs charmes. Elle n'a pas manqué de souligner la responsabilité de l'Etat et de féliciter la police qui fait désormais attention à l'accueil des victimes de violences.

