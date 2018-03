Cote d'Ivoire: Sénat - Loukou Léon et Konan Gbeugré, premiers sénateurs du District de Yamoussoukro

Les sénateurs du District autonome de Yamoussoukro sont connus. Il s'agit de MM. Loukou Léon et Konan Gbeugré. Le premier est membre du bureau politique du Pdci et 3ème adjoint au maire. Le second est le secrétaire départemental du Rdr d'Attiégouakro.

Candidats indépendants, ils ont battu la liste Rhdp conduite par le maire Gnrangbé Kouadio Jean, par ailleurs délégué départemental du Pdci et Djédri N'Goran, directeur général du Pdci-Rda.

L'on a enregistré un collège électoral de 49 électeurs, dont 29 voix pour les vainqueurs, 19 pour les vaincus et un bulletin nul.

Dès leur élection, Loukou Léon et Konan Gbeugré ont remis leur victoire au Rhdp. Ce, à la grande satisfaction du vice-président du Rdr, chargé de la région du Bélier et du District de Yamoussoukro, Joël N'Guessan et le ministre du Commerce Souleymane Diarrassouba.

«Comme vous l'avez constaté tout à l'heure, le vice-président du Rdr, Joël N'Guessan, vient de remettre la victoire de la liste indépendante représentée par messieurs Loukou et Gbeugré au Rhdp.

Vous vous rappelez, lors de notre dernière rencontre, à la suite des instructions qui avaient été données par la présidente Henriette Dagri Diabaté, lorsque j'ai fait le meeting, au siège du Rdr, j'ai indiqué que "Ici, c'est Yamoussoukro". Les adversaires, les irréductibles du Pdci ont copié mais ils ont mal copié ce que nous avons dit.

Avec cette éclatante et écrasante victoire, j'espère que le message sera passé. J'espère que le message est passé ! Ce n'est que le début ! Faites confiance au président Alassane Ouattara et au président Henri Konan Bédié !

Nous sommes ensemble pour que la Côte d'Ivoire continue d'aller de l'avant. Yamoussoukro, c'est le Rhdp ! Yamoussoukro, c'est le vrai Rhdp ! Et nous allons avancer », a réagi le ministre Souleymane Diarrassouba.