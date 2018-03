Angola: L'ancien PCA du Fonds Souverain répond au Ministère Public

Quatre généraux ont également été inculpés, dont l'un a déjà été entendu par le Ministère Public, ainsi que les anciens responsables de l'Unité technique d'investissement privé (UTIP), Norberto Garcia, et l'Agence de promotion des investissements et des exportations d'Angola (APIEX), Belarmino Van-Dúnem.

Général Nunda accusé et les installations de l'APIEX et de l'UTIP cible des perquisitions

Autour de ce procès, neuf répondants ont été entendus et des perquisitions à domicile et aux bureaux ont été effectuées, ainsi que des documents et d'autres objets liés à la présumée opération illicite, notamment des ordinateurs, des clés USB, entre autres, pour extraire des éléments relatifs au crime.

Outre José Filomeno dos Santos, Le procès implique également le procès l'ancien gouverneur de la Banque nationale (BNA), Valter Filipe, Jorge Gaudens Pontes, António Samalia Manuel et João Domingos dos Santos. Tous les accusés ne peuvent quitter le pays et doivent périodiquement se présenter aux autorités.

