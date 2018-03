Angola: Le médiateur de justice appelle à la collaboration dans la défense des droits des citoyens

L'activité a eu pour but de clarifier la société sur le rôle et les domaines d'action du médiateur de justice.

Ont participé au séminaire le vice-gouverneur pour le secteur politique et social, Alberto Paca, les procureurs, les fonctionnaires publics, les étudiants universitaires, les entités religieuses et traditionnelles, entre autres invités.

Carlos Alberto Ferreira Pinto a aussi indiqué qu'il incombe encore au médiateur d'instruire les procès simples d'enquête des plaintes et les réclamations des citoyens pour des actes commis par les agents de l'administration publique, de visiter et de constater les conditions humaines des prisonniers et détenus dans les prisons.

Au cours de la rencontre, destinée aux membres des organes de l'administration publique de la province de Cabinda, le Médiateur de justice a déclaré qu'aux termes de la Constitution, il s'agit d'une entité publique indépendante dont le but est de défendre les droits, libertés et garanties des citoyen.

Carlos Alberto Ferreira Pinto a défendu cette position quand il dissertait sur le thème « Le mandat, les fonctions et l'utilité du médiateur de justice» au cours duquel il a abordé les fonctions et garanties aux particuliers, ainsi qu'aux entités publiques soumises à l'action du médiateur de justice, entre autres.

Luanda — Plus de collaboration entre les institutions publiques pour la défense des droits, libertés et garanties des citoyens, coopérant pour apporter des clarifications sur les plaintes d'injustice, a été défendue ce lundi à Cabinda par le Médiateur de Justice, Carlos Alberto Ferreira Pinto.

